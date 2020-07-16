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Fransa'da haftalık yayın yapan Le Point dergisi, bugün yayınlanan yeni sayısında Türkiye ile ilgili provokatif bir kapak kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın denizci askerlerin önünde yaptığı bir konuşmada çekilen fotoğrafı kapağında kullanan Le Point kapakta, "Ayasofya, Suriye, Libya, Akdeniz... Erdoğan, Kapımızdaki Savaş" ifadelerine yer verdi.

Le Point geçtiğimiz yıl da kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren bazı ifadeler kullanmış, Erdoğan'ın avukatları derginin yayın yönetmeni Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

TÜRKİYE-FRANSA GERİLİMİ

Türkiye ile Fransa arasında başta Suriye ve Libya konularında olmak üzere son dönemde giderek tırmanan bir gerilim bulunuyor. Suriye'de YPG'ye destek veren Fransa, bu desteğiyle Ankara'nın tepkisini çekerken, Fransız yönetimi Libya'da da Hafter güçlerine destek sağlıyor.

Son olarak Paris yönetimi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bir Fransız savaş gemisini taciz ettiğini öne sürmüş ancak bu iddianın doğru olmadığı NATO nezdinde kanıtlanmıştı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, birçok kez Fransa'ya özür dileme çağrısı yapmıştı.