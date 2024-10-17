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        Haberler Dünya Fransız çimento devi Lafarge, terör örgütünü finanse etmekten yargılanacak | Dış Haberler

        Fransız çimento devi Lafarge, terör örgütünü finanse etmekten yargılanacak

        Fransız çimento devi Lafarge ve şirketin 4 eski yöneticisi, Suriye'deki faaliyetleri kapsamında terör örgütünü finanse ettikleri gerekçesiyle yargılanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:50 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:50
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        Lafarge 'terörü finanse etmekten' yargılanacak
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        Yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), Lafarge'ın Suriye'deki faaliyetleri kapsamında yapılan soruşturmaya ilişkin ortak açıklama yaptı.

        Açıklamaya göre, soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, Lafarge grubunun ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve terör örgütleri DEAŞ ve Nusra Cephesi ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin (AB) ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmasına karar verdi.

        Lafarge ve 4 eski yöneticisi Paris Temyiz Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

        Fransız çimento şirketinin Suriye'deki faaliyetleri kapsamında güvenlikten sorumlu 2 eski çalışanı ve bir Suriyeli iş adamı da aynı dava kapsamında terör örgütünü finanse ettiği gerekçesiyle yargılanacak.

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        Sherpa ve ECCHR, 8 yıldır devam eden soruşturmanın ardından aşılan bu yeni eşiği memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

        Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ettiğini kanıtlayan belgeler yayımlanmıştı

        Anadolu Ajansı, 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, söz konusu belgeler, dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

        Belgelere göre Lafarge, terör örgütü DEAŞ ile ilişkisi konusunda Fransız istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdi. Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'ı terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti. DEAŞ, Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.

        Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

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        Haziran 2018'de şirkete yöneltilen "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması, Kasım 2019'da düşürülmüştü.

        Davaya müdahil sivil taraflar, yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, suçlamanın düşürülmesine itiraz ederek Yargıtaya başvurmuştu.

        Fransa Yargıtayı, 7 Eylül 2021'de Lafarge'ın Suriye'de DEAŞ'lı teröristleri finanse etmesi nedeniyle "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlamasının yöneltilebilmesinin önünü açan kararı almıştı.

        Paris Temyiz Mahkemesi de 18 Mayıs 2022'de Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı AA'nın ulaştığı belgelerle ispatlanan Fransız çimento şirketi Lafarge'a "insanlığa karşı suça ortak olduğu" iddiasıyla soruşturma açılmasını onaylamıştı.

        Ocak ayında Fransız Yargıtayı, çimento devi Lafarge'a yöneltilen "insanlığa karşı suça ortaklık" suçlamalarının düşürülmesine ilişkin talebi reddederek soruşturmanın devamına karar vermişti.

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