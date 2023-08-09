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        Haberler Dünya Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var

        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var

        Fransa´nın Almanya sınırındaki Wintzenheim ilçesinde engelli bakımevinde yangın çıktı. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, çok sayıda can kaybı olduğunu ifade etti. Yangının ardından 9 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:59
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        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
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        Fransa´nın Wintzenheim ilçesinde engelli bakımevinde yangın çıktı.

        Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, yangına müdahalenin sürdüğünü ifade ederek, "Bu sabah erken saatlerde Haut-Rhin, Wintzenheim'da engelli bakımevinde yangın çıktı. İtfaiyenin hızlı ve cesur müdahalesine rağmen çok sayıda can kaybı olduğu bildirilmiştir. Müdahale devam etmektedir" dedi.

        BAŞBAKAN BORNE VE AİLE BAKANI BERGE BÖLGEYE GİDİYOR

        Fransa Başbakanı Borne sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Wintzenheim'da çıkan korkunç yangının ardından Aurore Berge ile birlikte oraya gidiyorum. Düşüncelerim oradakilerle birlikte. İtfaiyecilerin seferberliğini selamlıyorum" dedi.

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        Berge ise "Bu sabah Wintzenheim'da meydana gelen yangını dehşetle öğrendik. Başbakan ile birlikte mağdurlara ve ailelerine destek olmak ve cesaretle görev yapan acil durum servislerine saygılarımızı sunmak üzere oraya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

        "17 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ, 11 KİŞİ KAYIP"

        İtfaiyecilerin çalışmalarına liderlik eden Philippe Hauwiller yaptığı açıklamada, kayıp durumdaki 11 kişiden 9'unun cansız bedenine ulaşıldığını, 2 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

        Binanın üst katlarına ulaşmanın zor olduğunu belirten Hauwiller, "Çok büyük miktarda moloz, çok sayıda çökmüş bölüm ve sağlam olmayan bir zemin var" dedi. Hauwiller, yangından yalnızca zemin kattakilerin kaçabildiğini, üst kattakilerin mahsur kaldığını aktardı.

        Yanan binanın enkazında yürütülen çalışmalarda insansız hava araçları ve köpekler de kullanılıyor. Yangının nedeni ise belirsizliğini koruyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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