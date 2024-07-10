Fransa'nın şampiyonluk hasreti 24 yıla çıktı
EURO 2024 yarı final mücadelesinde İspanya'ya 2-1 kaybeden Fransa'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki şampiyonluk hasreti 24 yıla çıktı
Giriş: 10.07.2024 - 00:41 Güncelleme: 10.07.2024 - 00:41
Fransa Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nı kazanma hasreti 24 yıla yükseldi.
Tarihinde 2 kez Avrupa şampiyonu olan "Horozlar" son zaferini EURO 2000'de yaşadı.
Sonrasındaki şampiyonlarda sırasıyla çeyrek final, grup aşaması, çeyrek final, ikincilik ve son 16 turu gören Fransa, EURO 2024'e yarı final aşamasında veda etti.
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