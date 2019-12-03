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Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie Salı günü yaptığı açıklamada, ABD´nin Fransa´dan ithal ettiği ürünlere ek gümrük vergisi getirmesi durumunda, Avrupa Birliği´nin (AB) karşılık vereceğini söyledi.

Bir radyo programında konuşan Le Marie, ABD´nin ek gümrük vergilerinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve ABD´nin yeni yaptırımlarına AB´nin karşılık vermek için hazır olacağını ekledi.

Fransa'nın küresel gelirleri 750 milyon euroyu aşan teknoloji şirketlerinin Fransa'dan elde ettiği gelirlere ek yüzde 3'lük vergi getirmesi ABD-Fransa arasında gerilime yol açtı. Fransız hükümeti söz konusu düzenlemeyle Apple, Google, Facebook, Amazon gibi şirketlerin ofislerini düşük vergi oranına sahip Avrupa ülkelerine taşıyarak Fransa'da ödemesi gereken vergiden 'kaçınmasını' engellemeyi amaçlıyor. Ancak Donald Trump yönetimi Fransa'nın bu 'dijital vergi' hamlesini doğrudan şirketlerine yönelik bir saldırı olarak algıladı.

ROKFOR, RUJ, ŞAMPANYA.....

Bunun üzerine ABD aralarında rokfor peyniri, şampanya, ruj ve el çantalarının bulunduğu 2.4 milyar dolarlık Fransız ürününe ek vergi (Tarife) getirmek için hazırlıklara başladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer "Tarife hazırlığımız ABD şirketlerini hedef alan, ve şirketlere ek yük getirecek dijital vergi uygulamalarına karşı harekete geçeceğimizin göstergesi oldu" ifadelerini kullandı.