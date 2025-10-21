Fransa Ligue 1'de 8. haftanın görünümü

Nantes ile Lille takımları arasındaki mücadele, Fransa Ligue 1'nin 8. haftasına nokta koyan son maç oldu.

Marsilya, Havre'yi konuk etti ve maçı 6-2 kazanarak toplamda 18 puanın sahibi oldu.

Zorlu müsabakada ev sahibi Paris SG, rakibi Strasbourg ile eşitliği bozamayarak 3-3 berabere kaldı. Birer puanın paylaşıldığı bu mücadele sonrasında ev sahibi Paris SG toplamda 17 puana ulaştı. Konuk ekip ise zorlu Paris SG mücadelesinden kopardığı 1 puanla puanını 16'ya yükseltti.

Lille, Nantes'i 2-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Lille bu mücadeleden sonra toplam puanını 14 yaparken Nantes ise 6 puanda kaldı.

Bu hafta Nice'nin misafiri olan Lyon, sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 15 puanla tamamladı; Nice ise puanını 11 yaptı.

Angers, evindeki mücadelede rakibi Monaco ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

Lens, evindeki mücadelede rakibi Paris FC'i 2-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

Metz'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Toulouse, rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.