        Fransa Ligue 1'de 8. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 8. haftanın sonuçları ve puan durumu

        Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 8. hafta geride kaldı. Marsilya, Lyon ve Lille haftayı galibiyet ile tamamladı. Paris SG ise puan kaybı yaşayan taraf oldu. İşte Fransa Ligue 1'de 8. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 21.10.2025 - 10:30
        Fransa Ligue 1'de 8. haftanın görünümü
        Nantes ile Lille takımları arasındaki mücadele, Fransa Ligue 1'nin 8. haftasına nokta koyan son maç oldu.

        Marsilya, Havre'yi konuk etti ve maçı 6-2 kazanarak toplamda 18 puanın sahibi oldu.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Paris SG, rakibi Strasbourg ile eşitliği bozamayarak 3-3 berabere kaldı. Birer puanın paylaşıldığı bu mücadele sonrasında ev sahibi Paris SG toplamda 17 puana ulaştı. Konuk ekip ise zorlu Paris SG mücadelesinden kopardığı 1 puanla puanını 16'ya yükseltti.

        Lille, Nantes'i 2-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Lille bu mücadeleden sonra toplam puanını 14 yaparken Nantes ise 6 puanda kaldı.

        Bu hafta Nice'nin misafiri olan Lyon, sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 15 puanla tamamladı; Nice ise puanını 11 yaptı.

        Angers, evindeki mücadelede rakibi Monaco ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        Lens, evindeki mücadelede rakibi Paris FC'i 2-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Metz'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Toulouse, rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.

        Lorient ile Brest ligin 8. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Lorient 8 puana ulaşırken, Brest ise 9 puana yükseldi.

        Rennes, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Auxerre ile berabere kalarak 2-2 puanları paylaştı.

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 8. Haftanın Sonuçları
        17.10.2025 21:45
        Paris St Germain
        3
        Strasbourg
        3
        İY(1-2)
        18.10.2025 18:00
        Nice
        3
        Olympique Lyon
        2
        İY(2-1)
        18.10.2025 20:00
        Angers
        1
        Monaco
        1
        İY(0-0)
        18.10.2025 22:05
        Marsilya
        6
        Havre AC
        2
        İY(1-1)
        19.10.2025 16:00
        Lens
        2
        Paris FC
        1
        İY(1-1)
        19.10.2025 18:15
        Toulouse
        4
        Metz
        0
        İY(2-0)
        19.10.2025 18:15
        Lorient
        3
        Stade Brest 29
        3
        İY(1-2)
        19.10.2025 18:15
        Rennes
        2
        Auxerre
        2
        İY(1-1)
        19.10.2025 21:45
        Nantes
        0
        Lille
        2
        İY(0-1)

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 8. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Marsilya
        		8 6 0 2 18 14
        2
        Paris St Germain
        		8 5 2 1 17 8
        3
        Strasbourg
        		8 5 1 2 16 7
        4
        Lens
        		8 5 1 2 16 5
        5
        Olympique Lyon
        		8 5 0 3 15 3
        6
        Lille
        		8 4 2 2 14 6
        7
        Monaco
        		8 4 2 2 14 4
        8
        Toulouse
        		8 4 1 3 13 3
        9
        Rennes
        		8 2 5 1 11 -1
        10
        Nice
        		8 3 2 3 11 -2
        11
        Paris FC
        		8 3 1 4 10 -2
        12
        Stade Brest 29
        		8 2 3 3 9 0
        13
        Lorient
        		8 2 2 4 8 -7
        14
        Auxerre
        		8 2 1 5 7 -5
        15
        Nantes
        		8 1 3 4 6 -4
        16
        Havre AC
        		8 1 3 4 6 -6
        17
        Angers
        		8 1 3 4 6 -8
        18
        Metz
        		8 0 2 6 2 -15

