08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olympique Lillois'nın şampiyon olduğu 1932-33 sezonuyla profesyonel döneme girilen, 2. Dünya Savaşı yüzünden 1939'dan 1945'e kadar ara verilen Ligue 1'in 82. sezonu yarın başlayacak.
Açılış maçı, hayal kırıklığı yarattığı geçen sezonu küme düşme hattının hemen üstünde tamamlayan Monaco ile lig 3'üncüsü Olympique Lyon arasında oynanacak. II. Louis Stadı'ndaki maçın başlama vuruşu, TSİ 21.45'te yapılacak.
Küme düşen Guingamp ve Caen'ın yerine yeni sezonda Metz ve Brest mücadele edecek.
Lille'in 2018 yazında İstanbulspor'dan 2,5 milyon avroya transfer ettiği Zeki Çelik'ten sonra bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı da Ligue 1'e adım atacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak Lille'in, Trabzonspor'dan 16,5 milyon avroya kadrosuna kattığı Yusuf, Zeki'nin takım arkadaşı olacak.
İLK HAFTANIN PROGRAMI
Yarın: Monaco - Olympique Lyon
10 Ağustos Cumartesi: Olympique Marsilya - Reims, Angers - Bordeaux, Brest - Toulouse, Dijon - Saint-Etienne, Montpellier - Rennes, Nice - Amiens
11 Ağustos Pazar: Lille - Nantes, Strasbourg - Metz, Paris Saint-Germain - Nimes
PSG SON YILLARDA KUPALARA AMBARGO KOYDU
2019 Fransa Süper Kupası'nda Rennes'i 2-1 yenerek sezona kupayla başlayan Paris Saint-Germain (PSG),bu yılın da en büyük favorisi olarak öne çıkıyor.
Son 7 sezonun 6'sında Ligue 1'i zirvede bitiren PSG, 2013-14 sezonundan bu yana Fransa'da verilen son 25 kupanın 21'ini müzesine götürdü. PSG bu süreçte lig ve Fransa Lig Kupası'nda 5'er, Fransa Kupası'nda 4, Fransa Süper Kupası'nda ise 7 şampiyonluk kazandı.
Kadrosunda Kylian Mbappe ve Neymar gibi yıldız oyuncuları barındıran Paris ekibi, yaz transfer döneminde şu ana kadar 80 milyon avro harcadı.
PSG, Abdou Diallo'yu Borussia Dortmund'dan 32 milyon, Idrissa Gueye'yi Everton'dan 30 milyon, Pablo Sarabia'yı da Sevilla'dan 18 milyon avro karşılığında transfer etti.
Sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot'yu Juventus'a kaptıran PSG, Manchester United'dan ayrılan Ander Herrera'yı bonservis ödemeksizin kadrosuna kattı.
Geçen sezon ligi 2. sırada tamamlayan Lille, 80 milyon avro karşılığında Arsenal'e gönderdiği Nicolas Pepe başta olmak üzere şimdilik 150 milyon avro transfer geliri elde etti. Lille buna karşılık aralarında Yusuf Yazıcı'nın da bulunduğu 10 futbolcuyu, 68,6 milyon avro ödeyerek renklerine bağladı.
Fransa'yı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek 3. kulüp Olympique Lyon da transfere 63 milyon avro harcadı.
AVRUPA'NIN 5. EN DEĞERLİ LİGİ
İngiltere Premier Lig, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga),İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ve Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) ardından dünya futbolunun en değerli beşinci ligi konumundaki Ligue 1, oyuncuların piyasa değerleri bakımından ön plana çıkıyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Fransa liginde mücadele eden 20 takımın toplam piyasa değeri 3,2 milyar avroyu geçiyor. PSG'nin 985,2 milyon avro değerle başı çektiği Ligue 1'de, Olympique Lyon 341,35 milyon avroyla 2'nci, Monaco ise 279,95 milyon avro değerle 3. sırada yer alıyor.
SAINT-ETIENNE 38 YILDIR ŞAMPİYONLUĞA HASRET
Profesyonel döneme geçilen 1932-1933 sezonundan bu yana Ligue 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 10 kez mutlu sona ulaşan Saint-Etienne oldu.
Son zaferini 1981'de yaşayan Saint Etienne, 38 yıldır şampiyonluk özlemi çekiyor.
Saint Etienne'i, son olarak 2010'da zafere ulaşan ve 9 şampiyonluğa sahip Olympique Marsilya takip ediyor. Bu iki takımı, 8'er şampiyonlukla Nantes, Monaco ve PSG izliyor.
Olympique Lyon'un 7, Reims ve Bordeaux'nun ise 6'şar şampiyonluğu bulunuyor.
LİG TARİHİNİN EN SKORERİ ONNİS
Ligue 1 tarihinin en golcü oyuncusu unvanını, 1971'den 1986'ya kadar formasını giydiği Monaco, Reims, Tours ve Toulon'da toplam 299 kez fileleri havalandıran Delio Onnis elinde tutuyor. Arjantinli santraforu, 255 golle Bernard Lacombe ve 216 golle Herve Revelli takip ediyor.
Bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekoru ise Hırvat Josip Skoblar'a ait. Olympique Marsilya formasıyla 1970-71 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Skoblar, forma giydiği 36 lig maçında 44 kez ağları sarsmış ve Avrupa'da Altın Ayakkabı Ödülü'nün sahibi olmuştu. İkinci sırada ise 2015-16 sezonunda giydiği PSG formasıyla ligde 38 gole imza atan İsveçli Zlatan Ibrahimovic yer alıyor.
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