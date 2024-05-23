Fransa lideri Macron, Yeni Kaledonya reformunu erteledi

REKLAM advertisement1

Fransa lideri Macron, iç karışıklıkların sürdüğü Yeni Kaledonya eyaletine giderek açıklamalarda bulundu. Paris tarafından planlanan seçim reformunun 'demokratik meşruiyeti' olduğunu belirten Macron, "Reform planını birkaç hafta erteliyorum. Tüm taraflara barikatların kaldırılması çağrısında bulunuyorum" dedi.

Barikatlar kaldırılır kaldırılmaz OHAL'in de kalkacağını belirten Macron, "Siyasi müzakerelerin yeniden başlatılması için önümüzdeki aylarda karar alacağım ancak reform paketi oy kullanma, vatandaşlık ve güç paylaşımı konularını da içermeli" dedi.

Adanın siyasi geleceğinin vatandaşların referandumuna bağlı olması gerektiğini belirten Macron, "Bağımsızlığa ilişkin son referandumun sonuçlarının sorgulanmasına izin vermeyeceğim" diye konuştu.

REKLAM

2020 ve 2018 yıllarında Yeni Kaledonya'da bağımsızlık referandumu yapıldı. 2018 yılındaki oylamada ada halkının yüzde 56'sı bağımsızlığı reddederken, 2020 yılında ret oranı yüzde 53 oldu.

ANLAŞMA VE TEPKİLER Tartışmalı seçim reformu, 10 yıldır Yeni Kaledonya'da yaşayan binlerce Fransız'ın oy kullanmasına olanak tanıyacak. Fransa, adada demokrasiyi geliştirmek için bunun gerekli olduğunu söylüyor. Ancak adanın en büyük topluluğunu oluşturan yerli Kanakların liderleri, Kanakların adadaki siyasi ağırlığının azalacağı ve gelecekte yapılacak herhangi bir bağımsızlık referandumunun geçmesini zorlaştıracağı endişesiyle reformun iptal edilmesini istiyor. Noumea Anlaşması nedeniyle Yeni Kaledonya'nın seçmen listeleri 1998'den bu yana güncellenmiyor. Bu da son 25 yılda Fransa anakarasından veya başka yerlerden adaya yerleşenlerin bölgesel seçimlere katılmasına hak tanımıyor. Bu da oy verebilecek nüfusun yüzde 20'sinin sandığa gidememesi anlamına geliyor. Hükümet bu mahrumiyeti "saçma" olarak nitelendiriyor.