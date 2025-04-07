Fransa lideri Macron Kahire'de: Mısır ve Fransa arasında 'stratejik' anlaşma

Fransa lideri Macron, Gazze’deki gelişmelerin ele alınacağı üçlü zirve için dün Mısır'a geldi.

Gazze gündemli üçlü zirve için Mısır'a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından törenle karşılandı.

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Mısır devlet televizyonu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kahire'de ulaşım, sağlık ve eğitim alanlarında stratejik ortaklık anlaşmaları imzaladığını duyurdu.

Macron'un ziyaretinin temel gündem maddesi ise Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile düzenlenecek üçlü zirve.

Görüşmelerde ayrıca, Gazze'den tahliye edilen Filistinlilerin tedavisine yönelik Kahire ile Paris arasında yeni bir sağlık mutabakatının imzalanması, 10 kurumsal anlaşma ile sağlık, ulaşım, su ve yenilenebilir enerji gibi alanları kapsayan 12 ekonomik anlaşmanın da imzalanması öngörülüyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin davetiyle, bugün Mısır'da Gazze'deki gelişmelerin ele alınacağı Ürdün-Mısır-Fransa zirvesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı ve ateşkesi ihlal ederek soykırımı sürdürdüğü bir dönemde gerçekleştiriliyor.