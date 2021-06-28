Euro 2020'de heyecan git gide yükseliyor. 12 ülkede gerçekleştirilecek şampiyonadaki son 16 turunun 6. maçında Fransa ve İsviçre karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

FRANSA İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 son 16 turu maçında Fransa ve İsviçre 28 Haziran Pazartesi günü saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

FRANSA İSVİÇRE CANLI İZLE