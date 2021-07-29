İngiltere’nin yeni seyahat kararlarında ayrımcılık tartışması

Reuters

İngiltere perşembe günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftadan itibaren karantinaya gerek kalmadan AB ve ABD'den iki doz veya tam doz* aşı olmuş kişilerin ülkeye girişine izin verileceğini ancak Fransa'dan gelen gezginler için kuralların önümüzdeki haftanın sonunda gözden geçireceğini söylemişti.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Fransa’da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada İngiltere’nin aldığı kararların bilime dayanmadığını söyledi.

Beaune, Fransa'nın "şimdilik" kısasa kısas önlemleri planlamadığını da sözlerine ekledi.

İngiliz hükûmeti, Beta varyantı olarak adlandırılan varyantın varlığı nedeniyle Fransa’dan gelen ziyaretler için karantina uygulamasının devam etme konusunda önümüzdeki hafta sürecinde karar verileceğini söylemişti.

*BBC ve Reuters tam doz olarak aktarırken bazı kaynaklar iki doz olarak belirtiyor.