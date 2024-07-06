Fransa'dan ilginç istatistik: Yarı finale kadar akan oyundan hiç gol yok!

EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 eşitlikle sonuçlanan karşılaşmada Fransa, Portekiz'i penaltı atışlarında 5-3'le geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Portekiz'de penaltı kaçıran tek isim Joao Felix olurken, Fransız futbolcular tüm penaltıları gole çevirmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte EURO 2024'ün ilk yarı final eşleşmesi İspanya-Fransa oldu.

Fransa turnuva tarihinde böyle bir şeyi kaydeden ilk takım oldu.

Horozlar, grup aşamasından, son 16'ya ardından çeyrek finalden yarı finale rakiplerinin kendi kalesine attığı iki gol ve bir penaltı sayesinde yükseldi.