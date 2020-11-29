Mathilde isimli avukat da Fransa gibi ülkede böyle bir yasa tasarının hazırlanmasını şaşkınlıkla karşıladığını kaydetti.

Paris'te çadırlarda barınmaya çalışan sığınmacıların ve Afrika kökenli gencin polis şiddetine maruz kalmasına tepki gösteren Mathilde, "Tüm bunlara ve polis şiddetine isyan etmemiz gerekiyor." dedi.