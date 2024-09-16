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        Haberler Dünya Avrupa Fransa'da terör örgütü PKK yandaşlarından paçavralı gösteri | Dış Haberler

        Fransa'da terör örgütü PKK yandaşlarından paçavralı gösteri

        Fransa'nın Marsilya kentinde sözde festival düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristleri anarak örgüt propagandası yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 05:22 Güncelleme: 16.09.2024 - 05:22
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        Fransa'da terör örgütü PKK yandaşlarından paçavralı gösteri
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        "Festival" adı altında gerçekleştirilen gösteride PKK yandaşları, terör örgütünün paçavralarını taşıdı ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması yönünde sloganlar attı.

        Fransa Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin, PKK Avrupa Birliği ve Fransa tarafından terör örgütü olarak tanınırken örgüte ait paçavralarla terör propagandasının yapıldığı bu gösteriye neden izin verildiği sorusunu henüz yanıtlamadı.

        Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2021'de terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınamıştı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #Fransa
        #Marsilya
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