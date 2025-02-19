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        Haberler Dünya Avrupa Fransa'da spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi | Dış Haberler

        Fransa'da spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi

        Fransa'da parlamentonun üst kanadını oluşturan Senato'da, spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklamayı hedefleyen yasa tasarısı kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 02:23 Güncelleme: 19.02.2025 - 02:26
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        Fransa'da spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi
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        Fransız senatörler, spor karşılaşmalarında başörtüsü gibi dini aidiyet gösteren simgelerin yasaklanmasını amaçlayan tasarıyı ele aldı.

        AA'nın haberine göre; Senato'da yapılan oylamada, tasarı 81 "hayır" oyuna karşı 210 "evet" oyuyla kabul edildi. 38 senatör çekimser oy kullanırken, 19 senatör ise oylamaya katılmadı.

        Merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partili Senatör Michel Savin'in Senato'ya sunduğu tasarı kapsamında, kamuya ait spor mekanlarında toplu ibadetlerin yasaklanması da öngörülüyor.

        Kamuya ait havuzlarda tesettürlü mayo gibi dini aidiyet gösteren simge ve kıyafetlere de yasak getiren tasarının Senato'daki görüşmeleri sırasında solcu ve merkez sağcı senatörler arasında gerginlik yaşandı.

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        Solcu senatörler, genel kuruldaki çoğunluğu oluşturan merkez sağcı LR partili senatörleri bu tasarıyla "Müslüman kadınlarını damgalamakla" suçladı.

        Senato'da konuşma yapan sosyalist Senatör Sylvie Robert, LR partili meslektaşlarının Senato'da görüşmek için seçtiği konuların toplumu böldüğüne dikkati çekerek, "Bu yasa tasarısının siyasi bir amacı var, o da laikliliği araçsallaştırarak bir dini (İslam'ı) damgalamak." dedi.

        Yeşiller (EELV) partili Senatör Yannick Jadot ise, İslam'ın merkez sağcı senatörlerde bir "takıntı" olduğunu savundu.

        Tasarı, parlamentonun alt kanadını oluşturan Ulusal Meclis'te de görüşülecek.

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