Fransa'da Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken ülkede henüz bir seçim atmosferi hakim değil. Solda yeni adaylar ortaya çıkmaya devam ederken, aşırı sağ da ön planda olmayı sürdürüyor. Konuyu haberturk.com'a değerlendiren Uluslararası Hukuk Uzmanı Avukat Kerim Üster "Bu seçim aşırı sağın seçimi. Çok yüksek bir aşırı sağ gücü var ve Marine Le Pen ile Eric Zemmour bir yarış içinde" dedi.
İki ismin de anketlerde yüzde 14 civarında aldığını belirten Üster "Fransa'da aşırı sağ yüzde 30'lar civarında ve bu çok yüksek bir rakam" şeklinde konuştu. Fransa'daki solun bölünmüş ve dağınık görüntüsüyle inandırıcılığının olmadığını ifade eden Kerim Üster "Solda bütün adaylar yüzde 5'in altında ve sürekli yeni bir aday çıkıyor" şeklinde konuştu.
MACRON AVANTAJI
Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse'in kamuoyunda bir coşku yaratmadığına dikkat çeken Üster bu durumun mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yarayabileceğini ifade etti. Avukat Kerim Üster "Macron avantajlı ama alternatif olmadığı için avantajlı, yoksa Macron'un popülaritesi düşüyor, başarılı görülmüyor" dedi. Üster, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede 'uzun masa' ile gündeme gelen Macron'un bu hamlelerle dış politikayı lehine kullanmak istediğini belirtti. Kerim Üster "Macron Fransa'yı lider olarak gösterip kredibilite inşa etmeye çalışıyor ancak masa olayı diplomatik fiyasko" dedi.
REKOR DÜŞÜK KATILIM BEKLENİYOR
Fransa'da halkın gündeminin pandeminin yanı sıra, emeklilik, gençlik, enflasyon gibi konular olduğuna değinen Üster, seçime iki ay kalmasına rağmen ilginin az olduğuna dikkat çekti. Uluslararası Hukuk Uzmanı Avukat Üster "Kimse ilgilenmiyor, kimse seçimin bir gelecek vaat ettiğini düşünmüyor. Fransa'nın beşinci cumhuriyet tarihinde 1958'den bu yana oy kullanmama oranının rekor kıracağı öngörülüyor" dedi. Kerim Üster "Fransa'da sol paramparça, sağ güçsüz, aşırı sağ öne çıkıyor. Ülkede gelecek inşa edebilecek, bir şeyler üretebilecek bir siyasi kalmadı" şeklinde konuştu.
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