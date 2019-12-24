24 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF),Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan ve 20 gündür devam eden grevler nedeniyle 400 milyon avro zarar etti.
SNCF Genel Direktörü Jean-Pierre Farandou, Le Monde gazetesine verdiği demeçte, emeklilik reformuna karşı başlatılan grevlerin şirketin 2019 yılı bilançosunu ciddi anlamda olumsuz etkileyeceğini belirtti.
Farandou, 20 gündür devam eden grevlerin şimdiye kadar 400 milyon avro zarara neden olduğunu kaydederek Noel tatilinde tren seferlerinde ciddi aksamların yaşandığını, bilet almış yolcuların yüzde 40'ının bilet değişikliği yapmak veya yolculuklarını iptal etmek zorunda kaldığını bildirdi.
Öte yandan ülkede emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 20'nci gününde de devam etti. Fransa Noel tatiline girerken başta Paris olmak üzere ülkenin büyük bölümünde sağlık, kamu ve ulaşım hizmetlerinde halkı mağdur eden aksamalar yaşanıyor.
Paris ve büyük kentlerde toplu taşımada ciddi sorunlar meydana geliyor.
Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesinde ısrar ediyor.
Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, 9 Ocak'ta yeniden gösteri yapılması çağrısında bulunmuştu.
Fransa'da yapılan bir ankete göre, Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı çıkıyor.
CGT, İş Gücü, Üniter Sendika Federasyonu ve Dayanışmadan yapılan ortak yazılı açıklamada, hükümet, emeklilik reformunu geri çekene kadar grevlere devam edileceği ve Noel tatilinde ara verilmeyeceği belirtilmişti.
Sendikaların çağrısıyla emeklilik reformunu protesto etmek için geçen hafta ülke genelinde eylemler yapılmıştı. Gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 615 bin, CGT'ye göre 1,8 milyon kişi katılmıştı.
EMEKLİLİK REFORMU TEPKİSİ
Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı. 5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.
Başbakan Edouard Philippe, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, emeklilik sisteminin tek bir düzene getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.
Emekli maaşının en az 1000 avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.
Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketin (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.
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