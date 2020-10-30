Fransa'da bıçaklı saldırı: Nice'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Avrupa'ya Tunus'tan göçmen teknesiyle geldiği açıklandı

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde Perşembe günü Notre-Dame Kilisesi'nde ikisi kadın üç kişiyi bıçaklayarak öldüren kişinin Tunus'tan geldiği açıklandı.
Polis yaralananların da olduğu saldırı sonrası 21 yaşındaki zanlıyı vurmuştu.
Tekbir getiren, öldürdüğü kişilerden birinin başını kesmeye çalıştığı iddia edilen ve hastaneye kaldırılan Brahim Aioussaoi adlı zanlının durumunun ağır olduğu duyuruldu.
Aioussaoi'nin geçen ay bir göçmen teknesiyle İtalya'nın Lampedusa adasına gittiği, İtalyan Kızılhaçı'nın kendisine verdiği bir belgeyle daha sonra Fransa'ya giriş yaptığı tespit edildi.
Fransız savcılar, Aioussaoi'nin, İtalya'dan trenle Nice'e gittiğini söylüyor.
Saldırıyla ilgili soruşturmayı Fransa, İtalya ve Tunus'tan dedektifler ortaklaşa yürütüyor.
Nice'e giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olayla ilgili olarak "İslamcı terör saldırısı" ifadesini kullandı.
Emmanuel Macron, "Fransa'nın değerlerinden vazgeçmeyeceğini ve teröre asla teslim olmayacağını" söyledi.
Macron ayrıca Fransa'da kiliseler ve okullar gibi halka açık yerleri korumakla görevlendirilen askerlerin sayısının 3 binden 7 bine çıkarılacağını açıkladı.
Fransa'da saldırı sonrası ulusal güvenlik alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.
Öte yandan, Türkiye Dişişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla Nice'deki saldırıyı kınadı.
Açıklamada "Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır. Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz" denildi.
Bu arada Perşembe günü biri Fransa'da diğeri Suudi Arabistan'da iki saldırı daha düzenlendi.
Fransa'nın güneyinde Avignon kenti yakınlarındaki Montfavet bölgesinde, elinde tabancayla polisleri tehdit eden bir kişi vurularak öldürüldü.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransa Konsolosluğu dışında bir güvenlik görevlisine saldırı düzenlendi. Zanlı gözaltına alınırken, güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.
Fransa'da iki hafta önce de, derste ifade özgütlüğünden bahsederken öğrencilerine Muhammed Peygamber'in karikatürlerini gösteren Samuel Paty adlı bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!