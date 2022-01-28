Fransa'da aşılanmayanlardan tedavi ücreti alınsın tartışması

Reuters

Fransa'nın başkenti Paris'te koronavirüse karşı aşılanmayan hastaların tedavilerinin ücretli olması

tartışılıyor.

Fransa ulusal sağlık sistemi kapsamında, koronavirüs tedavisi gören tüm hastaların 3 bin euro'ya kadar tedavileri devlet tarafından karşılanıyor.

Paris'teki hastanelerden sorumlu Martin Hirsch yaptığı açıklamada, "Ücretsiz ve etkili ilaçlar

sağlandıkça insanlar diğer sonuçları düşünmüyor. Biz başka hastalarla da ilgilenmek zorundayız." dedi. Hirsch, koronavirüse karşı aşılanmayan hastaların tedavisinden belli bir miktarda ücret alınması gerektiğini söyledi.

"SORUMSUZ DAVRANANLAR..."

Hirsch, sağlık maliyetlerinin patlaması nedeniyle sorunu gündeme getirdiğini, bazıları sorumsuz davrandığı için diğer herkesi tehlikeye atmaması gerektiğini ifade etti.

Birkaç Fransız sağlık uzmanı bu öneriyi reddetti, ve Hirsch'in görevden alınması için çağrıda bulundu. Fransa'da nisan ayında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da teklife karşı çıktığını söyledi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

En yüksek aşılama oranına sahip ülkelerden olan Singapur'da da benzer bir teklif tartışıldı. Singapur Sağlık Bakanlığı'na göre yoğun bakım hastalarının masrafı 20 bin dolara yakın.