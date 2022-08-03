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Fransa'da 26 bölgede turuncu alarm verildi

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte 3. sıcak hava dalgasını yaşayan Fransa'nın 26 vilayetinde turuncu alarm verildi.

03.08.2022 - 15:55 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa'da 26 bölgede turuncu alarm verildi
Fransa'da 26 bölgede turuncu alarm
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AA

Fransız Meteoroloji İdaresi'nden yapılan açıklamada, artan yaz sıcakları nedeniyle ülkede 26 vilayette turuncu alarm, 42 vilayette ise sarı alarm durumuna geçildiği bildirildi.

Sıcaklığın Fransa genelinde ekseriyetle 35 dereceyi geçmesi beklenirken Tarn, Drome vilayetleri ve Garonne civarında 39 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

SICAK HAVADA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Ülkenin özellikle güney ve kuzey-doğusunu daha fazla etkileyen sıcaklığın, cuma gününden itibaren düşmesi bekleniyor.

Gece ise havalar turuncu bölgelerde 20'inin üstünde seyredecek.

Sağlık Bakanlığı, sıcak havaya karşı alınması gereken "serin bir alanda kalmak" ve "su tüketmek" gibi önlemleri, Twitter hesabından duyurdu.

PARİS VE ÇEVRESİNDE KURAKLIK ALARMI

Diğer yandan Fransa'nın başkenti Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France Valiliği, dün, Paris ile sınırındaki Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis ve Val-de-Marne bölgelerinde "turuncu" kuraklık alarmı ilan etmişti.

TURUNCU ALARM SEVİYESİNDEKİ BÖLGELERDE KISITLAMALAR GETİRİLDİ

"Tetikte olma" seviyesi olarak adlandırılan turuncu alarm seviyesindeki bölgelerde, tarım amaçlı su dağıtımında yüzde 50'den fazla azalma, bahçe ve yeşil alanları sulama ile araba yıkamaya ciddi kısıtlama uygulanıyor.

Ile-de-France'da bulunan Essonne, Yvelines, Val d'Oise ve Seine-et-Marne bölgelerinde kuraklık alarmı önlemleri birkaç gün önce yürürlüğe girmişti.

Fotoğraflar: AP

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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