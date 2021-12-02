Fransız basını yazdı: Macron, Johnson'a palyaço mu dedi?

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Fransız basınında yer alan habere, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, özel bir görüşmede İngiltere Başbakanı Boris Johnson için "palyaço" ifadesini kullandı.

Fransız politika dergisi Le Canard’da, Fransa ve İngiltere arasında Manş Denizi üzerinden yaşanan sığınmacı krizinin ardından Macron’un özel bir konuşmada Johnson'a verdiği tepkileri yazdı. Dergi, Macron'un Johnson'ı "kaba davranışlı" olmakla suçladığını aktardı.

JOHNSON'IN MEKTUBU KIZDIRMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Manş Denizi'nde göçmenleri taşıyan bir botun batmasının ardından Macron, Johnson'ın davranışlarından şikayet etti.

Macron, Johnson'ın Manş Denizi'nden göçmen geçişleri sorununu çözmek için gerekli beş maddeyi sosyal medya hesabından paylaşmasına sinirlendi. Macron, Johnson'ın tweet'inin ardından düzenlediği basın toplantısında, "İki gün önce Başbakan Johnson ile ciddi bir şekilde konuştum. Bütün ülkeler ve tüm liderlerle yaptığım gibi, ben de bunu yapmaya devam ediyorum. Ciddi olmadıkları yöntemler beni şaşırtıyor. Bu konularda attığımız tweet veya mektuplarla iletişim kurmuyoruz" dedi.

"HER ZAMAN AYNI SİRK"

Ancak Le Canard dergisi, Macron'un daha fazla tepki verdiğini iddia etti. Derginin aktardığına göre Macron o gün "Boris Johnson bana telefonda her şeyin yolunda olduğunu, büyük insanlar gibi iletişim kuracağımızı söylüyor daha sonra şık olmayan bir şekilde bizi zor durumda bırakıyor. Her zaman aynı sirk”" dedi.

Macron'un danışmanlarına “Beraber çok sayıda şey yapacağımız bir ülkenin bir palyaço tarafından yönetilmesini görmek üzücü” dediği öne sürüldü.

Fransa'nın eski Birleşik Krallık büyükelçisi Sylvie Bermann, Times Radio'ya verdiği demeçte Fransa ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin "Waterloo'dan beri hiç bu kadar kötü olmamıştı" dediği de hatırlatıldı.