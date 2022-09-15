Fransa'da ötanazi gündemde

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ötanazi ve isteğe bağlı yaşam sonlandırma seçeneklerinin genişletilmesi ile ilgili ulusal çapta bir tartışma başlatılacağını duyurdu.

2016'da çıkan Fransız yasasına göre, doktorların ölümcül hasta hastaları ölümden önce uyuşturmalarını sağlaması mümkün, ancak ötanazi hakları yok.

Macron yaptığı yazılı açıklamada, önümüzdeki aylarda vatandaşlarla sağlık çalışanlarının koordineli olarak konuyla ilgili çalışabileceğini, Fransız bölgelerinde yerel tartışmaların düzenleneceğini söyledi.

Macron, nisan ayında ikinci kez cumhurbaşkanı seçildiğinde kişisel olarak doktor destekli isteğe bağlı ölümü desteklediğini belirtmiş, konuyu tartışmaya açacağı söylemişti.

Associated Press'in aktardığına göre, Fransa'da bazı hastalar ötanazi için diğer Avrupa ülkelerine seyahat ediyor. Ötanazi, şu anda Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve İspanya'da belli koşullar altında yasal. İsviçre'de ise hastaların kendi kendilerine ölümcül dozlarda ilaç alarak tıbbi destekli ölümüne izin veriliyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.