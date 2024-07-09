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        Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını Jasper Philipsen kazandı!

        111. Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını, Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcusu Jasper Philipsen kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 20:23 Güncelleme: 09.07.2024 - 20:23
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        Fransa'da 10. etabı Jasper Philipsen kazandı!
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        Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Orleans ile Saint-Amand-Montrond arasındaki 187,3 kilometrelik etapla devam edildi.

        Sprint finişine sahne olan etabı 4 saat 20 dakika 6 saniyede tamamlayan Jasper Philipsen, Biniam Girmay (Intermarche-Wanty takımı) ve Pascal Ackermann'ın (Israil-Premier Tech) önünde birinci oldu.

        BAE Emirates takımından Tadej Pogacar, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Fransa Turu'nda 2 şampiyonluğu bulunan Sloven bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki 33 saniyelik farkı korudu.

        Turun 11. etabı, yarın Evaux-les-Bains ile Le Lioran arasındaki 211 kilometrelik parkurda yapılacak.

        2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla son bulacak.

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        Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

        1. Tadej Pogacar (BAE Emirates): 40 saat 2 dakika 48 saniye

        2. Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +33 saniye

        3. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +1 dakika 15 saniye

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