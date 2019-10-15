15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
107. Fransa Bisiklet Turu'nun düzenleneceği etaplar belli oldu.
İtalya Bisiklet Turu ve İspanya Bisiklet Turu ile yol bisikleti sezonunun en önemli üç yarışından biri olan Fransa Bisiklet Turu'nun 2020'deki güzergahı açıklandı.
Buna göre, 27 Haziran-19 Temmuz 2020 tarihlerinde 107. kez organize edilecek tur, Nice kentinden başlayacak ve başkent Paris'te sona erecek.
Tur, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları nedeniyle önceki yıllara göre daha erken bir tarihte start alacak.
Turu, geçen yıl Ineos takımının Kolombiyalı sporcusu Egan Bernal kazanmıştı.
2020 Fransa Bisiklet Turu'ndaki 21 etabın geçeceği yerler ve mesafeleri şöyle:
1. etap (27 Haziran): Nice Moyen Pays-Nice, 156 kilometre
2. etap (28 Haziran): Nice Haut Pays-Nice, 187 kilometre
3. etap (29 Haziran): Nice-Sisteron, 198 kilometre
4. etap (30 Haziran): Sisteron-Orcieres-Merlette, 157 kilometre
5. etap (1 Temmuz): Gap-Privas, 183 kilometre
6. etap (2 Temmuz): Le Teil-Mont Aigoual, 191 kilometre
7. etap (3 Temmuz): Millau-Lavaur, 168 kilometre
8. etap (4 Temmuz): Cazeres-Loudenvielle, 140 kilometre
9. etap (5 Temmuz): Pau-Laruns, 154 kilometre
10. etap (7 Temmuz): Ile d'Oleron Le Chateau-d'Oleron-Ile de Re Saint-Martin-de-Re, 170 kilometre
11. etap (8 Temmuz): Chatelaillon-Plage to Poitiers, 167 kilometre
12. etap (9 Temmuz): Chavigny-Sarran, 218 kilometre
13. etap (10 Temmuz): Chatel-Guyon-Puy Mary, 191 kilometre
14. etap (11 Temmuz): Clermont-Ferrand to Lyon, 197 kilometre
15. etap (12 Temmuz): Lyon-Grand Colombier, 175 kilometre
16. etap (14 Temmuz): Tour du Pin-Villard-de-Lans, 164 kilometre
17. etap (15 Temmuz): Grenoble-Meribel, 168 kilometre
18. etap (16 Temmuz): Meribel-La Roche-sur-Foron, 168 kilometre
19. etap (17 Temmuz): Bourg-en-Bresse-Champagnole, 160 kilometre
20. etap (18 Temmuz): Lure, 36 kilometre (Bireysel zamana karşı)
21. etap (19 Temmuz): Mantes-la-Jolie-Paris, 122 kilometre
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