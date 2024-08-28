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        Haberler Dünya Fransa-Almanya ortaklığındaki televizyon kanalında terör örgütü PKK propagandası yapıldı | Dış Haberler

        Fransa-Almanya ortaklığındaki televizyon kanalında terör örgütü PKK propagandası yapıldı

        Fransız-Alman ortak televizyon kanalı ARTE'de yayımlanan bir belgeselde terör örgütü PKK'nın propagandası yapıldı. Terör örgütünün Avrupa'daki birçok elebaşının konuşturulduğu belgeselde ayrıca Fransa'da PKK/KCK bağlantılı grupların çatı yapılanması olan Kürt Demokratik Konseyi (CDK-F) Eş Başkanı Şahin Polat ve CDK-F sözcüsü Berivan Fırat'ın, örgütün bu bağlantılarını savunduğu röportajlar yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 22:03 Güncelleme: 28.08.2024 - 22:03
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        Fransız-Alman kanalında PKK propagandası
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        Fransız-Alman ortak televizyon kanalı ARTE'de "Avrupa'da PKK: Silahlı mücadele mi, terörizm mi?" başlıklı bir belgesel yayınlandı.

        Televizyon kanalının terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belgeselde, Fransa Komünist Partisi'nden (PCF) eski senatör Laurence Cohen ile yapılan röportaja yer verildi.

        Terör örgütünün Avrupa'daki birçok elebaşının konuşturulduğu belgeselde ayrıca Fransa'da PKK/KCK bağlantılı grupların çatı yapılanması olan Kürt Demokratik Konseyi (CDK-F) Eş Başkanı Şahin Polat ve CDK-F sözcüsü Berivan Fırat'ın, örgütün bu bağlantılarını savunduğu röportajlar yer aldı.

        PKK/KCK'nın Fransa'da ve Avrupa genelinde nasıl finanse edildiğine değinilen belgeselde, Avrupa genelinden her yıl örgüte yaklaşık 20 milyon euro tutarında para akışı sağlandığı belirtildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Fransa
        #almanya
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