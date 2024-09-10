Fransa: 2 - Belçika: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Uluslar A Ligi 4. grup 2. maçında Fransa, evinde Belçika'yı 2-0 mağlup etti. Kolo Muani ve Ousmane Dembele'nin golleriyle kazanan Fransızlar, puanını 3'e yükseltti. Belçika ise 3 puanda kaldı.
UEFA Uluslar A Ligi 4. grup 2. maçında Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi. Groupama Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Fransa oldu.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Kolo Muani ve 57. dakikada Ousmane Dembele attı.
Bu sonucun ardından Fransa, 3 puana yükseldi. Belçika, 3 puanda kaldı.
Fransa, bir sonraki milli arada İsrail ile deplasmanda karşılaşacak. Belçika, İtalya'ya konuk olacak.