Frankfurt'un filmleri belli oldu

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin tüm kategorilerde ilk 10'a giren filmler belirlendi. 1 - 6 Kasım 2020 arasında gerçekleşecek olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin sonuçları 6 Kasım'da açıklanacak

HABERTURK.COM

Bu yıl 20'ncisi düzenlenecek olan Hessen Eyaleti Kültür, Bilim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi ve Türkiye Frankfurt Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla gerçekleşecek olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 1 - 6 Kasım 2020 arasında gerçekleşecek.

Onur ödülü: Füsun Demirel ile Selçuk Yöntem.

Vefa ödülü: Münir Özkul

2019 Seyirci Ödülü: Andaç Haznedaroğlu

Pandemi nedeniyle ödüller, 2021'de düzenlenecek olan Uluslararası Frankfurt Türk Film festivalinde takdim edilecek.

Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Uzun Metraj Film Yarışmasındaki Filmler;

Aden (Barış Atay)

Bozkır (Ali Özel)

Görülmüştür (Serhat Karaaslan)

Kız Kardeşler (Emin Alper)

Kovan (Eylem Kaftan)

Kraliçe Lear (Pelin Esmer)

Kronoloji (Ali Aydın)

Nuh Tepesi (Cenk Ertürk)

Soluk (Özkan Yılmaz)

Topal Şükran'ın Maceraları (Onur Ünlü)

Belgesel Yarışmasındaki Filmler;

Bir Rüya Gördüm (Cantez Esenç / Burcu Cantekin)

Büyülü Fener Bekçileri (Bahadır Kapır / Ferhat Zengin)

Kadın Olmanın Günahı (Ümran Safter)

Kimsesizler Oteli (Rıdvan Karaman)

Kromozom Kardeşler (Hasan Kalender)

Merkeb-i Mesai (Hasan Erdoğmuş)

Sevan the Craftsman (Ümran Safter)

Sınırlar Yön: Ece Cantürk

Umudun Kanadında (Ümran Safter

Uzun Yolculuk (Mesut Gengeç)

Aah! (Gökçe Demirgüç)

Erk (Halil Ergin)

Fraktal (Zahid Çetinkaya)

Kanalı Beklerken (Yasin Serindere)

Sallak (H. Rasoul Iranzad)

Son Akşam Yemeği (Selinay Güneş)

Tayf (Ali Kavas)

We can't be as close as before (Şemi Umut Karataş)

Vortex (Cüneyt ışık)

Yaylacı (Fatih Ertekin)

Kısa Film Yarışmasındaki Filmler;

Absence of lıght (Beatrice Aline)

BarfuB durch Glas (Timur Küçükince)

Das kleine Bild (Franzi Heinrich)

Esma (Mikail Emrecik)

Im Glashaus (Anna Zhukovets)

Kismet (Merve Uslu)

Monita (Burhan Bercin)

Reversibel (Lukas Marz)

Wusstet ihr dass Steine (Katharina Schnekenbrühl)

Verliebt verpackt versunken (Katharina Freudenberger)