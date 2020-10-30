Frank Hoogerbeets kimdir?

Frank Hoogerbeets, geçtiğimiz yıl İstanbul'da meydana gelen depremi önceden tahmin etmişti. Deprem kahini olarak bilinen Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, dünya genelinde yaptığı deprem tahminleriyle tanınıyor.

FRANK HOOHGERBEETS KİMDİR?

Frank Hoogerbeets, 2002 yılında Ditrianum adlı siteyi kurmuştur. Frank Hoogerbeets, "En İyi Avustralyalı Gökbilimciler" listesinde üçüncülüğe girmiştir.

Çocukluğundan bu yana güneş sistemine ve gezegenlere büyük ilgi duyan Frank Hoogerbeets, ilk kamu deprem tahminini 20 Nisan 2015 tarihinde Facebook'ta yapmış, bunun 22 - 27 Nisan tarihleri arasında belirli gezegen pozisyonları nedeniyle kritik olacağını söylemişti. 25 Nisan 2015'te Nepal'de 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.