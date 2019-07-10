Hazır et döner üreticisi Bereket Döner, yaz dönemi boyunca franchise ücretlerinde yüzde 50 oranında indirime gittiğini duyurdu. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, yatırımcılara yaptığı çağrıda yaz sezonu boyunca geçerli olacak kampanyanın bir yandan sektöre canlılık getirirken, girişimcilere de çeşitli seçenekler sunduğunu söyledi.

Sektöre ilk kez adım atmaya hazırlanan girişimcilerin önünü açmayı hedeflediklerini belirten Muhammet Nezif Emek, küçük yatırımlara yüksek getiri sağlayan yeni uygulamanın yaz sonuna kadar süreceğini ifade etti.

YENİ YATIRIMCILAR KAZANACAK

Bereket Döner'in daha önce 60 bin TL'den franchise bedeli ile satışını yaptığı Bereket Döner Express'lerin 30 bin TL'ye çekildiğini söyleyen Emek, "Sektörün en pratik yatırım aracı olan Bereket Döner Express, hızlı geri dönüşü ve kolay kurulumu olan, sadece Bereket Döner'in sunduğu bir işletme modelidir. Genç yatırımcılarımız için ideal bir başlangıçtır" dedi.

Yaz dönemi kampanyası boyunca 100 bin TL'den satışının yapıldığı Standart Bereket Döner Restoran'ın franchise bedelinin de 50 bin TL'ye düşürdüklerini kaydeden Emek, "Bereket Döner Since 1988 Büyük Alakart Konsept'in fiyatını ise 200 bin TL'den 100 bin TL'ye çektik" diye konuştu.

Günlük 60 ton üretim kapasitesinin bulunan şirketin yurt dışı yatırım ağına hız verdiği belirtiliyor. Şirketin 125 şubesi, doğrudan 500 ve dolaylı 2 bin 500 çalışanı bulunuyor.