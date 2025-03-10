Foxconn’un yapay zeka hamlesi FoxBrain sahneye çıktı!

Tayvanlı teknoloji firması Foxconn , yapay zeka arenasındaki iddiasını ortaya koydu. Şirket, “FoxBrain” adını verdiği ilk büyük dil modelini duyurdu. iPhone’ların montajından Nvidia’nın yapay zeka sunucularına kadar geniş bir yelpazede üretim yapan Foxconn, bu modelle süreçlerini ve tedarik zincirini yeniden şekillendirmeyi planlıyor.

NVIDIA DESTEĞİ İLE HIZLI GELİŞİM

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FoxBrain, Nvidia’nın 120 adet son teknoloji H100 GPU’su kullanılarak sadece dört haftada hayata geçirildi. Meta’nın Llama 3.1 mimarisinden ilham alan model, Tayvan’ın akıl yürütme yeteneğine sahip ilk büyük dil modeli olarak öne çıkıyor. Geleneksel Çince ve Tayvan diline özel olarak optimize edilen FoxBrain, Çinli DeepSeek’in modeline kıyasla ufak bir farkla da olsa dünya standartlarına kafa tutuyor.

FOXBRAIN İLE NELER HEDEFLENİYOR?

Başlangıçta şirket içi kullanım için tasarlanan FoxBrain, veri analizi, karar destek sistemleri, belge işbirliği, matematiksel hesaplamalar, problem çözme ve kod yazımı gibi geniş bir yelpazede yetkinlik sunuyor. Foxconn, teknoloji ortaklarıyla iş birliği yaparak modelin sınırlarını zorlamayı, açık kaynak bilgilerini paylaşmayı ve yapay zekayı üretimden tedarik zincirine, oradan akıllı karar alma süreçlerine kadar her alanda yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Modelin geliştirilmesinde Nvidia’nın Kaohsiung’daki dev süper bilgisayarı “Taipei-1” kilit rol oynadı. Tayvan’ın en büyük süper bilgisayarı olan Taipei-1, FoxBrain’in hızlı ve etkili bir şekilde eğitilmesine olanak sağlarken, Nvidia’nın teknik danışmanlığı projeyi bir adım öteye taşıdı. GTC’DE BÜYÜK LANSMAN PLANI Foxconn, FoxBrain’in tüm detaylarını ve gelecek planlarını Nvidia’nın 2025 Mart ortasında düzenlenecek GTC geliştirici konferansında açıklayacak. Bu hamle, şirketin yapay zeka yarışında liderlik hedeflediğini ve endüstriyel süreçlerde çığır açmayı planladığını gözler önüne seriyor.