Fox TV yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. Fox TV ekranlarında da ortak yayınlanacak Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu programı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Fox TV yayın akışı ve frekans bilgileri...

FOX TV YAYIN AKIŞI (16 HAZİRAN PAZAR 2019)

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Her Yerde Sen

13.45 The Taste Türkiye

15.15 Yaparsın Aşkım

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Tarihi Buluşma

00.30 TOLG SHOW

FOX TV FREKANS BİLGİLERİ

Kanal adı: FOX TV HD

Uydu: Türksat

Frekans: 12328

Sembol Oranı: 6666

Polarizasyon: H - Yatay TR

FEC: 2/3