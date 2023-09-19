Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır?

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır?

REKLAM advertisement1

Fotoğrafçılık ve görsel sanatlara meraklı olan birçok kişi fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü hakkında araştırmalar yaparak üniversitede bu alanda eğitim almayı hedeflemektedir. Peki Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar? Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü iş imkanları nelerdir?

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Nedir, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Geleceği parlak olan bölümler arasında ilk sıralarda yer alan fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünde, medya sektörü, çeşitli basın yayın organları, televizyon sektörü, eğlence sektörü ve sinema sektöründe çalışacak fotoğrafçılık ve kameramanlık alanında yetkin kişiler yetiştirilmektedir. Bölümü başarı ile bitiren öğrenciler fotoğrafçı ve kameraman unvanı almaktadır. Hem özel hem de devlet üniversitelerinde yer alan bu bölüme girebilmek için ÖSYM’nin TYT sınavından en az 185 puan almak yeterlidir.

REKLAM

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Mezunları Ne İş Yapar? Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Mezunları İş Olanakları Nelerdir?

Bölümü başarı ile tamamlayan mezunlar fotoğrafçı ve kameraman unvanını alarak iş hayatına atılırlar. Çok fazla iş imkanına sahip olunan bölümde ayrıca 2 yılı başarı ile tamamlayan öğrenciler DGS ye girerek ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlayarak 4 yıllık üniversite mezunu olabilirler. Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü mezunları basın yayın kurum ve kuruluşları, sinema sektörü, animasyon firmaları, organizasyon şirketleri, özel ve kamu televizyon kanalları, film stüdyoları ve reklamcılık sektöründe çalışma fırsatı elde ederler. Aynı zamanda fotoğraf ve video alanında sanatsal sergiler ve çalışmalar da bulunabilirler.

Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü mezunları ne iş yapar? Sorusu da bu bölümü tercih eden öğrencilerin araştırdığı konuların başında geliyor. Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü mezunlarının başlıca görevleri şöyle sıralanabilir:

REKLAM

Çekim yapılacak ortamı uygun hale getirmek ve hazırlamak

Kamera ayarlarını yapmak

Çekim yapılacak ortamın ışığını ayarlamak

Çekilen video ve fotoğraflarını düzenlemesini yapmak

Kullanılan makine ve kameraların bakımlarını yapmak

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü mezunları birçok sektörde çalışma imkanı bulurlar. Mezunlar hem kamuda hem de özel sektörde çalışabilirler. Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü mezunlarının çalışma alanlarının bir kısmı şöyledir;

Ulusal, yerel televizyon kanalları

Fotoğraf stüdyoları

Yapım şirketleri

Dizi ve sinema setleri

Reklam firmaları

Kurgu firmaları

Organizasyon şirketleri

Gazetecilik ve haber fotoğrafçılığı

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Dersleri

Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü 2 yıllık ön lisans programıdır. Güz ve bahar dönemi olarak 4 ara dönemde eğitim verilmekte aynı zamanda son yılda öğrenciler stajlarını da yaparak mezuniyet hakkı kazanabilmektedir. Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü derslerinin bazıları şöyledir;

Video çekim teknikleri

Stüdyo fotoğrafçılığına giriş

Temel fotoğraf

Video kurgu

Görüntü işleme teknikleri

Haber kameramanlığı

Basın fotoğrafçılığı

Fotoğraf okuma

İngilizce

Davranış Bilimleri

Yeni medya

Halkla ilişkiler

İş sağlığı ve güvenliği

Kurumsal İletişim

Girişimcilik

Meslek Etiği

Kısa film yapımı

Fotoğrafta görsel teknikleri

Senaryo

Belgesel fotoğrafçılığı

Staj

Etkili İletişim Teknikleri

Fotoğraf projesi geliştirme

ÖNERİLEN VİDEO