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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Fortnite, AB’de iOS’a dönüyor ve Samsung uygulama mağazasından çıkıyor - Teknoloji Haberleri

        Fortnite, AB’de iOS’a dönüyor ve Samsung uygulama mağazasından çıkıyor

        Video oyun şirketi Epic Games, popüler oyunu "Fortnite"'ın yakında Apple'ın iOS sistemlerine Avrupa Birliği'nde geri döneceğini açıkladı. Bu karar, iPhone üreticisiyle uzun süredir devam eden yasal mücadele sırasında geldi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 26.07.2024 - 10:58 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:58
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        Fortnite IOS'a dönüyor, Samsung'tan çıkıyor
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        Video oyun dünyasının devi Epic Games, popüler oyunu Fortnite’ın Apple’ın iOS platformunda geri döneceğini duyurdu. Bu karar, uzun süredir devam eden Apple ile Epic Games arasındaki hukuki mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

        Epic Games, oyunlarını resmi uygulama mağazaları dışında dağıtmayı hedefliyor. Bu amaçla, in-app ödemelerdeki yüksek komisyon oranlarına ve kullanıcıların sadece özel mağazalardan uygulama indirebilmesine karşı çıkıyor. Epic Games’in kendi pazar yeri olan Epic Games Store, artık dünya genelinde Android ve AB’deki iOS için de kullanılabilir hale gelecek.

        Bu gelişmeler, teknoloji dünyasında rekabetin arttığı bir dönemde yaşanıyor. Apple, Epic Games’in pazar yeri uygulamasını Avrupa’daki iPhone ve iPad’lerde onayladı. Ancak aynı zamanda Apple, AB rekabet düzenleyicilerinin App Store kurallarını ihlal ettiğini belirttiği bir denetim süreciyle karşı karşıya.

        Epic Games’in bu hamlesi, oyun endüstrisindeki oyuncuları yakından takip edenler için önemli bir gelişme olarak kaydedilecek. Rekabet savaşı devam ederken, Fortnite oyuncuları ve teknoloji meraklıları, bu gelişmeleri yakından takip edecekler.

        Epic Games ayrıca, telefon üreticisinin Android cihazlarda varsayılan yan yüklemeyi (uygulamaların mobil cihazlara, özel uygulama mağazası kullanmadan yüklenmesi) engelleme kararına karşı protesto amacıyla videogame’lerini Samsung Galaxy Store’dan çekeceğini duyurdu ve bu durumu “rekabet karşıtı” olarak nitelendirdi.

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