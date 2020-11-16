Türkiye pazar günü tarihi bir yarışa ev sahipliği yaptı. Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si büyük bir heyecanla tamamlandı.
Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Britanyalı pilot Lewis Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.
Racing Point'ten Meksikalı Sergio Perez'in ikinci olduğu yarışta Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti. Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisi nedeniyle yarıştan sonra maskelerini takmayı ihmal etmeyen yarışçılar, birbirinden ilginç maskelerle boy gösterdi.
Türkiye Grand Prix’de Mercedes ile şampiyonluğunu ilan eden Britanyalı pilot Lewis Hamilton, yarış sonrası yaptığı açıklamada ‘Black Lives Matter’ (Siyahların Hayatları Önemlidir) yazılı maske kullandı.
‘Black Lives Matter’, ABD'de yaşayan Afro Amerikan kökenli halka karşı uygulanan şiddete ve ırkçılığa karşı kurulmuş sivil toplum hareketine deniyor. 2013 yılında ortaya çıkan hareket, ABD’li polisin George Floyd’u öldürmesiyle yeniden gündem olmuştu.
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