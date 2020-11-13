Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'sinde heyecan bugün başlayacak! İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, saat 11.00'de düzenlenecek. Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. İşte detaylar

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'sinde heyecan bugün başlayacak. Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, saat 11.00'de düzenlenecek. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak.

Organizasyonda yarın saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turları için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek. Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.

YARIŞIN ANAHTARI POLE POZİSYONU

Formula 1'de şu ana kadar 7 kez düzenlenen Türkiye Grand Prix'sinin 5'ini "pole" pozisyonunu elde eden pilotlar kazandı. Kimi Raikkonen 2005'te, Felipe Massa 2006, 2007 ve 2008'de, Sebastian Vettel 2011'de pole pozisyonundan başladıkları yarışta galip gelmeyi başardı. Sıralama turlarının 2009'daki galibi Sebastian Vettel ile 2010'da sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Mark Webber, yarışta bu avantajlarını kullanamadı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde 2011 yılına kadar 7 yarışta en başarılı pilot 3 kez birincilik kürsüsüne çıkan Brezilyalı Felipe Massa oldu

İstanbul Park Pisti'nde 2009 ve 2010 yıllarında sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayan pilotlar, yarışta ilk sırayı aldı. Jenson Button, ikincilikten başladığı 2009 Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonu sahibi Sebastian Vettel'i geçmeyi başardı. Button böylece İstanbul'da pole pozisyonunda başlayan sürücünün kazanma geleneğini sonlandırdı. 2010'da sıralama turlarının galibi Mark Webber olurken yarışa ikinci sıradan başlayan Lewis Hamilton, 58 turun ardından damalı bayrağı rakiplerinin önünde gördü.

SIRALAMA TURLARININ GALİPLERİ

İstanbul Park'ta 8. kez düzenlenecek Formula 1'de önceki 7 yarışın sıralama turları galipleri Kimi Raikkonen, Felipe Massa (3),Sebastian Vettel (2) ve Mark Webber oldu. İlk kez 2005'te yapılan Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında o dönemde McLaren Mercedes adına yarışan Fin pilot Kimi Raikkonen, 1.26.797'lik tur zamanı ile ilk sırayı elde etti.

Ferrari pilotu Brezilyalı Felipe Massa, 2006'daki sıralama turlarında 1.26.907'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi olurken 2007'de de 1.27.329 ile sıralama turlarını önde bitirdi. Massa, 2008'de 1.27.617 ile yarışa ilk cepte başlamaya hak kazanarak Ferrari'ye İstanbul'da üçüncü pole pozisyonunu kazandırdı.

Red Bull pilotu Alman Sebastian Vettel 2009'da 1.28.316'lık zamanıyla, 2011'de 1.25.049'luk süresiyle pole pozisyonunu aldı. 2010'da ise Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber, 1.26.295 ile yarışa ilk sıradan başlama şansı yakaladı.

DÜNYANIN İLK KITALAR ARASI 'PİT-STOP'U GERÇEKLEŞTİ

Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının gerçekleştirdiği tanıtım filminin çekimleri tamamlandı. Türkiye ve İstanbul'un tanıtımı amacıyla şehrin çeşitli bölgelerinde çekilen tanıtım filminin son aşaması, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirildi.

Tanıtım filminde Formula 1 takımlarından Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly yer aldı. Çekimler kapsamında pilotlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dünyanın ilk kıtalar arası "pit-stop"unu icra etti. Dünya genelinde yüz milyonlarca izleyiciye ulaşması planlanan tanıtım filminde Sultanahmet, Galata Köprüsü, Avrasya Tüneli, Arnavutköy-Bebek sahil yolu, Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi önemli lokasyonlara yer verildi.

Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen: Kasımda olmamıza rağmen 2021 yılı, karar almak için çok uzak bir tarih. Söyleyebileceğim tek şey, İstanbul'un Formula 1 için harika bir şehir, pistin süper ve burada Türk Hükümetinden ve partnerlerden gördüğümüz desteğin çok büyük olduğu. Formula 1 için çok iyi bir durum.

İSTANBUL'UN EN BAŞARILI İSMİ MASSA

İlki 2005 yılında yapılan Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde geride kalan 7 yarış sonunda en başarılı pilot, Brezilyalı Felipe Massa oldu. Motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1'de 2005-2011 yıllarında İstanbul'da düzenlenen yarışlara adeta ambargo koyan eski Ferrari pilotu Massa, 2006, 2007 ve 2008'de üst üste 3 yıl birincilik kürsüsüne çıktı. Türkiye'de Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel birer kez damalı bayrağı birinci sırada gördü.

İstanbul'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışını, Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı

İLK YARIŞI RAİKKONEN KAZANDI

İstanbul'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışını, Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı. O dönem McLaren Mercedes takımı adına yarışan Raikkonen, 2005'teki yarışta 1 saat 24 dakika 34.454 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçmeyi başardı.

MASSA KARİYERİNİN İLK BİRİNCİLİĞİNİ İSTANBUL'DA ALDI

Felipe Massa kariyerindeki ilk birinciliği, 2006'da 1.28.51.082'lik derecesiyle İstanbul'da aldı. Massa, 2007'de 1.26.42.161'lik derecesiyle İstanbul Park'ta üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı. Brezilyalı eski pilot, 2008'de de 1.26.49.451 ile yine birinci olup İstanbul'da üçüncü zaferini elde etti.

İstanbul'da 2009 ve 2010'daki yarışlarda Büyük Britanyalı pilotlar galip geldi. Brawn GP takımından Jenson Button 2009'da 1.26.24.848'lik derecesiyle kazandı. McLaren-Mercedes adına Lewis Hamilton, 2010'daki yarışı 1.28.47.620 ile birinci sırada bitirdi.

SON KAZANAN VETTEL

Intercity İstanbul Park'ta 2011'de düzenlenen son yarışı, 1.30.17.558'lik zamanıyla Alman Sebastian Vettel kazandı. O dönem Red Bull-Renault adına yarışan ve 2011 yılını şampiyonlukla bitiren Vettel'in büyük üstünlük kurduğu Formula 1 sezonunda galip geldiği etaplar arasında İstanbul da yer aldı.

7 kez dünya şampiyonu olan efsane Alman pilot Michael Schumacher'in İstanbul Park Pisti'nde birincilik derecesi bulunmuyor.

ALONSO VE SCHUMACHER'İN BİRİNCİLİĞİ YOK

F1'de 2005 ve 2006'nın şampiyonu İspanyol Fernando Alonso ile 7 kez dünya şampiyonu Alman Michael Schumacher, İstanbul Park Pisti'nde birincilik elde edemedi. Alonso, İstanbul'daki ilk 2 yarışı ikinci sırada tamamlarken, 2007 ve 2011'de üçüncü, 2008'de altıncı, 2009'da onuncu, 2010'da sekizinci oldu. Schumacher ise İstanbul'da 2005'te yapılan yarışı bitiremedi, 2006'da üçüncü sırayı aldı. Sonraki 3 yıl F1'e ara veren Alman pilot, 2010'da dördüncü, 2011'de 12. sırayı aldı.

9 PİLOT PODYUMA ÇIKTI

Formula 1'e 9 yıl aradan sonra 13-15 Kasım'da yeniden ev sahipliği yapacak İstanbul Park'taki 7 yarışta 9 pilot, podyum sevinci yaşadı. Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber ve Sebastian Vettel, İstanbul Park'ta podyuma çıkmayı başardı.

Montoya, 2005'teki müsabakanın 39. turunda 1.24.770'lik derecesiyle İstanbul Park Pisti'nde en hızlı tur zamanına sahip pilot oldu

İSTANBUL'UN REKORLARI MONTOYA'DA

Formula 1'e 13-15 Kasım'da 9 yıl aradan sonra ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park Pisti'nin rekorlarını, Kolombiyalı pilot Juan Pablo Montoya elinde bulunduruyor. Montoya, 2005'te düzenlenen ilk yarışta İstanbul Park'ın en hızlı tur zamanı ve en yüksek hız rekorlarını ele geçirdi. Montoya'nın rekorları, şu ana kadar Türkiye'de düzenlenen 7 yarışta kırılamadı.

McLaren-Mercedes adına yarışan Montoya, 2005'teki müsabakanın 39. turunda 1.24.770'lik derecesiyle İstanbul Park Pisti'nde en hızlı tur zamanına sahip pilot oldu. Müsabakayı 3. sırada tamamlayan Montoya, aynı zamanda yarışta 330.3 kilometreye çıkarak en yüksek hıza ulaşan pilot unvanını da ele geçirdi.

>2006'da en hızlı tur Schumacher'in

2006'da İstanbul Park'ta yapılan yarışta en hızlı tur zamanını, 55. turda 1.28.005 ile Ferrari'den Alman Michael Schumacher yaptı. Renault'dan İtalyan Giancarlo Fisichella, 317.8 kilometre hızla en yüksek hıza ulaşan pilot oldu.

>2007'de en hızlı tur Raikkonen'den

2007'de Ferrari için mücadele eden Fin sürücü Kimi Raikkonen, 57. turda 1.27.295'lik derecesiyle yarışın en hızlı tur zamanını elde etti. McLaren Mercedes'in İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton, 320.2 kilometre ile yarışın en yüksek hızına çıkan pilot olmayı başardı.

>2008'de Ferrari pilotları Montoya'nın rekorlarına yaklaştı

2008'de Ferrari pilotları Felipe Massa ile Kimi Raikkonen, Montoya'ya ait İstanbul Park'ın en hızlı tur zamanı ve en yüksek hız rekorlarına en fazla yaklaşan isimler oldu. Massa ve Raikkonen, 2008'deki etapta 323.9 kilometre ile yarışın en yüksek hızını paylaştı. Raikkonen, 20. turda 1.26.506'lık derecesiyle yarıştaki en hızlı turu da attı.

>2009'da en hızlı tur Button'dan

2009'daki etabın galibi Brawn GP takımından Büyük Britanyalı Jenson Button, 40. turda 1.27.579 ile yarışın en hızlı tur zamanına ulaştı. Yarışta en yüksek hıza, 312.8 kilometre ile McLaren Mercedes'ten Fin pilot Heikki Kovalainen çıktı.

>2010'a Hamilton damgası

İstanbul'da 2010'da düzenlenen yarışa damgasını vuran isim Lewis Hamilton oldu. Yarışı ilk sırada tamamlayan Hamilton, 321.4 kilometre ile en yüksek hıza çıkmayı başardı. Renault'dan Rus Vitaly Petrov, 57. turda 1.29.165'lik süre yapıp en hızlı tur zamanını elde etti.

>2011'in en yüksek hıza çıkan ismi Perez

Bu yıl Racing Point adına yarışan Meksikalı pilot Sergio Perez, 2011'de Sauber'in sürücü koltuğunda en yüksek hıza çıkan isim olarak öne çıktı. Perez, yarışta 319.7 kilometreye çıkarak en yüksek hıza ulaştı. Red Bull'dan Avustralyalı Mark Webber ise 48. turda yaptığı 1.29.703'lük derecesiyle yarışın en hızlı turunu attı.

16 PİLOT İLK KEZ MÜCADELE EDECEK

Formula 1'de bu sezon DHL Türkiye Grand Prix'sine kadar mücadele eden 21 pilotun 16'sı İstanbul'da ilk kez piste çıkacak. Bu sezonki sürücüler arasında daha önce Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Kimi Raikkonen ve Nico Hulkenberg, Formula 1'in İstanbul ayağında mücadele etti. Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell ve Nicholas Latifi ise Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul'da yaşayacak. Daniel Ricciardo ve Romain Grosjean, geçmiş yıllarda test pilotluğu yapsalar da İstanbul'daki Formula 1 yarışında yer almadı.

- En tecrübelisi Raikkonen

Alfa Romeo'nun 41 yaşındaki Fin pilotu Raikkonen, katıldığı 328 Grand Prix ile İstanbul'da yarışacak en tecrübeli isim olarak dikkati çekti. Bu alanda Brezilyalı eski pilot Rubens Barrichello, 326 yarışla tüm zamanların en fazla Grand Prix'ye katılan ikinci ismi oldu. İspanyol Fernando Alonso, 314 yarışla üçüncü sırada yer aldı. Öte yandan McLaren'in 20 yaşındaki sürücüsü Büyük Britanyalı Lando Norris ise en genç pilot olarak göze çarptı.

- En çok yarış kazanan Hamilton

Formula 1'de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde, unvanı bu sezon eline geçiren Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton bulunuyor. Geçen yıl kariyerinin 6. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, Türkiye Grand Prix'si öncesi 93 birincilikle ilk sırada yer alıyor. Damalı bayrağı 91 kez ilk sırada gören ikinci basamaktaki Michael Schumacher'i, 53 birincilikle Alman Vettel, 51 zaferle Fransız Alain Prost ve 41 galibiyetle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.

Hamilton, 2010 yılında 321.4 kilometre ile en yüksek hıza çıkmayı başardı

Hamilton, kazandığı 97 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun da sahibi. Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68),Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.

3 DÜNYA ŞAMPİYONU

Bu sezon mücadele eden 21 pilottan 3'ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Hamilton geçen sezon şampiyonluk sayısını 6'ya yükseltirken, Vettel 4, Raikkonen ise bir kez sezonu şampiyon tamamladı.

Formula 1'de bu sezon en fazla pilot bulunduran ülkeler, üçer sürücüyle Fransa ve Büyük Britanya oldu. Bu ülkeleri, ikişer pilotla Almanya, Kanada ve Finlandiya takip ediyor. Şampiyonada birer Monacolu, Hollandalı, Taylandlı, İspanyol, Avustralyalı, Rus, Meksikalı, İtalyan ve Danimarkalı pilot bulunuyor.

13 PİLOTUN YARIŞ BİRİNCİLİĞİ YOK

Formula 1'de mücadele eden 21 pilotun 8'i en az bir kez Grand Prix kazandı, 13'ü ise henüz yarış birinciliği elde edemedi. Lewis Hamilton (93),Sebastian Vettel (53),Kimi Raikkonen (21),Max Verstappen ve Valtteri Bottas (9),Daniel Ricciardo (7),Charles Leclerc (2),Pierre Gasly (1) grand prix zaferi yaşayan isimler oldu.

TAKIMLARDA FERRARİ ÖNDE

Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'ın 8 şampiyonluğu bulunuyor. Bu sezon şampiyonluğu garantileyen Mercedes ile Lotus 7'şer, Red Bull ise 4 defa şampiyonluk elde etti.

İSTANBUL PARK VİRAJLARIYA TANINIYOR

Toplam 2 milyon 215 bin metrekarelik alana kurulu pistin temeli, 10 Eylül 2003'te atıldı. 5 bin 338 metrelik pist uzunluğuna sahip Intercity İstanbul Park'ta 6'sı sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor; en keskin virajın yarı çapı 15 metre. Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan yaklaşık 150 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip İstanbul Park, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor. İstanbul Park Pisti'nde 14 bini içeride, 26 bini de dışarıda olmak üzere 40 bin araçlık da otopark bulunuyor.

* Pist uzunluğu: 5 bin 338 metre

* Pist genişliği: 14-21.5 metre

* Mimar: Hermann Tilke

* Çevreyolu uzunluğu: 5 bin 482 metre

* İç yolların toplam uzunluğu: 2 bin 286 metre

* Toplam viraj sayısı: 14 (6 sağ-8 sol)

* Toplam düzlük sayısı: 4

* En keskin dönemeç yarıçapı: 15 metre

* En uzun düzlük: 720 metre

* Başlangıç-bitiş düzlüğü uzunluğu: 655,5 metre

* Pist düşey kerb sayısı: 16

* En fazla hız: 320,58 kilometre/saat

* En hızlı tur: 1.23.768 (Juan Pablo Montoya, McLaren-Mercedes, 2006, 11)

* Alt geçit sayısı: 2

* Üst geçit sayısı: 3

* Lastik bariyer sayısı: 124 bin

8. VİRAJ VE PİLOTLARIN GÖRÜŞLERİ

8. viraj pilotların korkulu rüyası olmuştur... 8. viraj art arda 4 apex noktasına sahiptir. Bu anlamda dünyanın meşhur virajlarındandır.

Sebastian Vettel (2011): Hızlı ve yavaş her türden viraj var, sekizinci dönüş gibi. Harika bir viraj. Her sene bu virajı düzgün bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Hızlı ve birçok tepesi var, bu yüzden nereye gideceğini çok zor görüyorsun. Virajda dönüş yapıyorsun ve en iyisini umuyorsun.

Mark Webber (2011): Birçok viraj var ve bu da pisti daha zorlu yapıyor. Sekizinci viraj çok çok uzun bir viraj. Birçok zirvesi var ve çok hızlı. Bu da lastiklere ve pilotun boynuna daha fazla yüklenilmesine sebep oluyor.

Michael Schumacher (2011): İstanbul Park saat yönünün tersine dönüyor, birçok iniş çıkışı ve farklı viraj şekilleri var yani burası yarışmak için çok hoş.

Lewis Hamilton (2011): Tabii ki herkes fantastik bir viraj olan sekizinci virajdan bahsediyor ama ben aynı zamanda geç frene basarak girdiğiniz dokuzuncu ve on ikinci virajları çok seviyorum. Çünkü hala hızlı giderken viraja girebiliyorsunuz ve bu gerçekten çok büyük keyif veriyor.