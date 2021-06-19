Formula 1 Fransa Grand Prix için heyecan dorukta. Tüm dünyada ve ülkemizde merakla beklenen yarış öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

FORMULA 1 FRANSA NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bu yıl bir kez daha Formula 1 takvimine dahil edilen Fransa Paul Ricard Grand Prix'si 20 Haziran 2021 Pazar günü saat 15.00’de başlayacak.



FORMULA 1 FRANSA GP HANGİ KANALDA?

Yarış severler Fransa GP’sini Ssport Plus ekranlarından canlı olarak izleyecek...