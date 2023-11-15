Formula 1'de 41 yıl sonra 'Las Vegas heyecanı'

Formula 1, 41 yıl sonra Las Vegas'a geri dönüyor. Las Vegas sokaklarında, hafta sonu yapılacak yarış için son hazırlıklar yapılıyor.

Yarış pistinin geçtiği yollar trafiğe kapatıldı. Bölgede ayrıca 120 bin kişi kapasiteli tribünler kuruldu.

50 turdan oluşan yarış saat yönünün tersine koşulacak. Ortalama hız yaklaşık 237 kilometre olacak ve hesaplamalara göre maksimum 342 kilometreye ulaşılacak.

Las Vegas'ta pist ise, 12 ila 15 metre genişliğinde olacak. Bu da sürücülerin Monako'ya kıyasla daha rahat bir yarış çıkarmasını sağlayacak.

Şehirdeki otellerde Formula 1 organizasyonu için 60 bin ek oda oluşturuldu. Organizasyonun Vegas ekonomisine katkısının 30 milyar liradan fazla olması bekleniyor.

Yarış, farklı uzunluktaki düzlükleri birbirine bağlanan 17 virajlı 6 virgül 1 kilometrelik yeni bir pistte yapılacak.