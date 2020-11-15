Formula 1 Türkiye Grand Prix'si saat 13.10'da başlıyor. Heyecan dolu bekleyiş sürerken Formula 1 canlı yayın kanalı S Sport ile ilgili sorular da en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Merak edilenlerin başında ise "S Sport nasıl izlenir?" sorusunun cevabı ve S Sport frekans bilgileir yer alıyor. İştei merak edilend etaylar...

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport’un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6