Intercity İstanbul Park'ta 1-3 Ekim'de düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları nihayet açıklandı. Bilet almak isteyenler için en yüksek ve en düşük bilet fiyatları...

FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX BİLET FİYATLARI

Yarışın düzenleneceği Intercity İstanbul Park'ın genel müdürü Sadi Hezber, yaptığı değerlendirmede, "Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i ülkemize tekrar getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olması için sabırsızlanıyoruz. Yarışı bu sene seyircili olarak gerçekleştirecek olmaktan ayrıca mutluluk duyuyor ve bunun için tüm hazırlıkları en sağlıklı şekilde yürütüyoruz. Türkiye'nin canlı izlemeyi çok özlediği bu organizasyonun biletleri için artık geri sayım başladı. Dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park'ta halkımızla Formula 1 heyecanını yeniden buluşturacağımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.30'da satışa sunulacak biletler için 2 farklı dönem belirlendi. 31 Temmuz'a kadar indirimli fiyatlardan satılacak biletlerde, 31 Temmuz'dan sonra indirim kaldırılacak.

Biletix üzerinden yarın satışa çıkacak biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle:

Bilet kategorileri Kampanyalı bilet fiyatları 31 Temmuz sonrası bilet fiyatları Platinum (Ana tribün) 3.300 4.125 Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı) 2.600 3.250 Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı) Gold 3 (Ana tribün ek) 2.300 2.875 Gold Açık 2.000 2.500 Silver 1 (1. viraj) 1.500 1.875 Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj) 900 1.125 Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj) 1.250 1.565 Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj) 600 750 Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj) 1.500 1.875 Silver 9 (11. viraj) 950 1190 General Admission (Açık alan) 300 375