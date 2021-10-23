Formula 1 ABD Grand Prix için heyecan dorukta. Tüm dünyada ve ülkemizde merakla beklenen yarış öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

FORMULA 1 HOLLANDA NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Formula 1'de merakla beklenen ABD Grand Prix'si 24 Ekim 2021 Pazar günü saat 15.00’de başlayacak.



FORMULA 1 HOLLANDA GP HANGİ KANALDA?

Yarış severler Formula 1 ABD GP’sini Ssport Plus ekranlarından canlı olarak izleyecek...

Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar

1.Max Verstappen (Hollanda): 262,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 256,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 177

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 145

5. Sergio Perez (Meksika): 135

Takımlar

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull: 397.5

3. McLaren: 240

4. Ferrari: 232,5

5. Alpine: 104