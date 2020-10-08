'Düşük donanımlı araç talebi artabilir'

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Otomotiv sektörünün nabzını sektörün üst düzey yöneticileri ile tutmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk ile pandemi şartları gereğince online bir görüşme yaptık.

Yücetürk, Ağustos sonunda değişen ÖTV'nin pazardaki etkileri, Ford'un gelecek hedefleri ve yeni modelleri hakkında dikkat çeken mesajlar verdi.

İlk olarak, bir süredir devam eden araç bulunurluğu sorununun nedenleri sıralayan Yücetürk, Mayıs ayından itibaren beklentilerin üzerinde bir talep ile karşılaştıklarını bildirdi.

Yücetürk, "Gecikmiş talebin kaldığı yerden devam eder hale geldi. Faizlerin düşmesi de, otomobili yatırım aracı olarak öne çıkardı. Ayrıca, pandemi tedbirleri kapsamında bireysel araç sahipliğine yönelme de arttı. O gün bugündür, arz talebi yakalamayı çalışıyor. Fakat, pandemi döneminde üretim tempolarındaki düşüş ve parça tedarikinde yaşanan sorunlar, markaların bir anda yükselen talebe yetişememesine yol açtı" dedi.

HAFİF TİCARİ ARAÇTA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Ağustos ayının son günlerinde gerçekleşen ÖTV değişikliğinin etkisinin önümüzdeki dönemde görüleceğini kaydeden Yücetürk, "Döviz kurlarındaki artış fiyatları yukarı çıkarırken, otomobillerin vergi dilimi de artırıyor. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde daha yüksek vergilerin ödeneceği bir sürece gireceğiz. Fakat, ÖTV'deki değişikliğin pazardaki etkisini görmek için henüz erken. İlerleyen dönemde, aynı otomobilde daha düşük donanımların tercih edildiğini ve üst segmentlerden alt segmentlere doğru geçişler görebiliriz. Aynı araçta farklı donanımlar arasında vergi kaynaklı 40 bin TL'den fazla fark oluştu" dedi.

Önümüzdeki dönemde hafif ticari araç talebinde de artış beklediklerini kaydeden Yücetürk, 2020 toplam pazar beklentisi olarak da 700 bin adet seviyesine işaret etti.

Yücetürk, filo pazarına ilişkin de bilgiler paylaştı. Filo pazarında bir süredir hareketlilik yaşandığını bildiren Özgür Yücetürk, "En çok satılan modelimiz olan Focus satışlarının yüzde 40'ı filoya gidiyor. Önümüzdeki dönemde bu oran böyle devam eder. Kısa vadede filo pazarındaki talebin perakendeye göre daha az düşmesini bekliyoruz" dedi.

'BRONCO TÜRKİYE'YE GELEBİLİR'

Ford'un yeni modelleri ile ilgili olarak da bilgiler veren Yücetürk, 25 yıl aradan sonra yollara geri dönen Bronco modelinin Türkiye'de satışa sunulabileceğinin sinyalini verdi.

Bronco'nun henüz Avrupa regülasyonlarına uygun hale getirilmediğinin altını çizen Yücetürk, özellikle 1.5 litrelik motor ile tanıtılan Bronco Sport modelinin önümüzdeki dönemde talebin oluşmasıyla Avrupa ile birlikte Türkiye'ye de gelebileceğini söyledi.

'VERGİLER ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GÖRE DÜZENLENMELİ'

Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Ford'un hibrit modelleri ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Yücetürk, "Emisyon seviyelerinin değişikliği ile birlikte, Avrupa'da hibrit ve elektrikli motorlara kayış oldu. Bu durum Türkiye'de de önümüzdeki dönemde daha fazla hibrit ve elektrikli araç olacağı anlamına geliyor. Bu araçların Türkiye şartlarında kullanılabilir olması için vergi mevzuatının düzenlenmesi ihtiyacını doğruyor. İthal markalarda ürün portföyleri bu gibi araçlara kayıyor. İlerleyen dönemde daha fazla konuşulacak bu konu sektörün gündeminde" dedi.