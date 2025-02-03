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        Forbes Dergisi, Türkiye'de görülmesi gereken 10 müzeyi listeledi

        Dünyaca ünlü Forbes Dergisi, Türkiye'deki müzeleri 'Gözden Kaçan 10 Muhteşem Türk Müzesi' başlığı altında listeledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 18:34 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:34
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        Forbes Dergisi açıkladı! İşte Türkiye'de görülmesi gereken 10 müze
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        Forbes Dergisi'nde yer alan ve Türkiye'deki müze ve sergileri anlatan 'Gözden Kaçan 10 Muhteşem Türk Müzesi' başlıklı yazıda, gezginler tarafından gözden kaçan ve görülmesi gereken müzelere yer verildi.

        Yazıda, "Gezginler tarafından sıklıkla gözden kaçan, inanılmaz derecede radar altında kalmış müzeler bulunuyor. Antik sanattan modern heykele, filmlerden mozaiklere, banyolardan insan saçına kadar uzanan geniş bir yelpazede koleksiyonlar yer alıyor" ifadeleriyle 10 Türk müzesi listelendi.

        Listede; Baksı Müzesi, Yeni Troya Müzesi, İstanbul Sinema Müzesi, CerModern (Ankara), İzmir Çamlık Selçuk Demiryolu Müzesi (Kuşadası), Chez Galip Saç Müzesi (Avanos), Sakıp Sabancı (İstanbul), Zeugma Mozaik Müzesi (Gaziantep), Kenan Yavuz Etnografya Müzesi (Bayburt), Türk Hamamı Müzesi (Beypazarı) yer aldı.

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