19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ekonomi dergisi Forbes 2019'un bitmesine günler kala yılın en çok kazanan YouTube fenomenlerini duyurdu. Sosyal medya platformunda en fazla para kazanan kişi, bu yıl da 'Ryan' isimli 8 yaşındaki çocuk oldu.
Ryan Toysreview (Ryan'ın oyuncak incelemesi) adlı kanalında oyuncak incelemesi yapan Ryan bu sene 26 milyon dolar kazanç elde etti. 3 yaşında YouTube'a giriş yapan Ryan, Hulu ve Nickelodeon ile anlaşma sağlamıştı. YouTube'un en çok kazananları ise şöyle!
10- VanossGaming (Evan Fong)
Yıllık kazanç: 11.5 milyon dolar
Kanadalı Evan Fong Call of Duty ve Assassin Creed gibi klasikleşen oyunlarla çektiği videolarla popüler oldu. Bir taraftan da hip-hop kariyerinde basamakları tırmanan Fong'un 24.8 milyon abonesi var.
9- DanTDM (Daniel Middleton)
Yıllık kazanç: 12 milyon dolar
Listenin 9. sırasında ise 12 milyon dolarlık kazançla Daniel Middleton yer aldı. Ünlü YouTuber'ın geçtiğimiz yılki kazancı 18.5 milyon dolardı. Daniel Middleton ya da bilinen adı ile DanTDM'nin kanalı 22.2 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Middleton, bu yükselişini, pek çok YouTuber gibi oyun videolarına borçlu.
7- Markiplier (Mark Fischbach)
Yıllık kazanç: 13 milyon dolar
1989 doğumlu ABD'li YouTube fenomeni Mark Fischbach 13 milyon dolarlık geliriyle listenin yedinci sırasını PewDiePie ile paylaşıyor. Oyun videolarıyla tanınan YouTuber, Kuzey Amerika'yı gezmesi ve yaşadıklarını internette paylaşması için yüklü bir miktarda anlaşma sağladı. YouTuber Jacksepticeye ile Cloak adlı kıyafet markası kurdu.
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