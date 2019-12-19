7- PewDiePie (Felix Kjellberg)

Yıllık kazanç: 13 milyon dolar

Daha çok PewDiePie olarak bilinen İsveçli YouTube fenomeni Felix Kjellberg, 2016 yılının en çok kazanan ismi olsa da bu yıl 7. sırada. Bu gerilemenin altındaki en büyük neden ise Kjellberg'in "Bütün Yahudi'lere ölüm!" adında bir videoyu, YouTube hesabından takipçileriyle paylaşması oldu. 102 milyon ile en çok takipçiye sahip olan YouTube kanalı, tepki toplayan bu sözlerden sonra yüzbinlerce dolar kayıp yaşadı.