FMV Işık Okulları, beşinci yerleşkesini Florya’da açtı

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137 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve FMV Işık Okulları, Florya Yerleşkesini ilk öğrencileriyle açtı. FMV Işık Okulları Florya Yerleşkesi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleriyle kurumun Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule yerleşkeleri ile birlikte öğrenci yetiştirmeye devam edecek.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde gerçekleştirilen açılış törenine FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel, Yönetim Kurulu Üyeleri, Onur Kurulu Üyeleri; FMV Işık Okulları yöneticileri ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da açılış törenine katılan isimler arasındaydı. Bülent Kerimoğlu 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için başarı dileklerini paylaşırken FMV Işık Okulları Florya Yerleşkesi’nin Cumhuriyet’in 100. Yılına armağan edilerek ülkemize kazandırılmasından duyduğu mutluğu dile getirdi.

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Törende konuşma yapan FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel “Cumhuriyetimizi kuran ve Okullarımıza IŞIK ismini bizzat veren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ ü saygıyla anıyorum. O’na olan şükran borcumuzu yerine getirmek ve O’nun kurduğu Cumhuriyetimize olan inancımızı ve desteğimizi göstermek için Cumhuriyetimizin 100. Yılı’na armağan olarak Florya Işık Okulları Yerleşkemizi açıyoruz” diyerek sözlerine başladı.

FMV Işık Okulları’nın tarihin her döneminde önce iyi insan yetiştirme sorumluluğunu üstlendiğine dikkat çeken Akın Süel şöyle konuştu: “137 yıldır “sadece” eğitim veren , kar amacı gütmeyen, gerçek bir vakıf olan Feyziye Mektepleri Vakfı olarak, her zaman tek işimiz ve odağımız eğitim, eğitim felsefemiz ise önce iyi insan yetiştirmek oldu. İlk yerleşkemizi Nişantaşı’nda açtık. Ardından Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule yerleşkelerini ülkemize kazandırdık. Ayrıca IŞIK Üniversitemiz de Şile ve Ayazağa yerleşkelerinde eğitim faaliyetlerine başarı ile devam etmektedir. 7 bin metrekare arsa üzerinde 23 bin metrekare kapalı alanı olan, en son deprem yönetmeliklerine uygun, içinde modern laboratuvarları, teknolojik ekipmanlarla donatılmış derslikleri, kapalı spor salonu, konferans salonu, kapalı yüzme havuzu, kütüphanesi ve en önemlisi yetişmiş, donanımlı öğretmen kadrosu ile Işık Okulları Florya Yerleşkemizi ülkemizin hizmetine açıyoruz”.

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FMV Işık Okulları Eğitim Kurumları Direktörü ve Kurucu Temsilcisi Müge Yalım Alpan ise konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Sürekli gelişim hedefini temel alan FMV Işık Okullarının bu yeni yerleşkesi, genç zihinlerin geleceğin liderleri olarak yetişmelerine imkanlar sunacak, yenilikçi eğitim programlarımız ile öğrencilerimiz, bugüne ve geleceğe hazır bireyler olarak yetiştirirken aynı zamanda dijital yetkinliklere hakim, sorumluluklarının farkında dünya vatandaşları olmayı da öğrenecekler. FMV Işık Okulları, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında da ülkemize ve dünyaya “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller kazandırmaya devam edecektir”.

FMV Işık Okulları Florya Yerleşkesi toplam 27 bin metrekare kapalı alana sahip olarak 2018 yılı Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre yapılandırıldı. Yerleşke, 15 derslikli lise, 24 derslikli ilkokul ve ortaokul, 8 derslikli anaokulundan oluşuyor.

Proje ayrıca “yeşil bina” derecelendirme sistemi olan ve “Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik” anlamına gelen LEED sertifikasyon sistemine göre tasarlandı.