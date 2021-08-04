Floyd destekçilerine silah doğrultan avukat çifte af

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Missouri Valisi Parson, 60'lı yaşlarındaki Mark McCloskey ve eşi Patricia McCloskey'in, geçen yıl siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ülke genelinde düzenlenen "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" protestolarında göstericilere silah doğrulttuğunu anımsattı.

Parson, 750 ve 2 bin dolar para cezalarına çarptırılan avukat çifti affettiğini bildirdi.

Diğer yandan, Mark McCloskey yaptığı açıklamada, karardan memnun olduğunu belirtti.

McCloskey, "Vali Parson, bu hatayı düzelti ve bizi affetti." ifadesini kullandı.

Bu arada, McCloskey çiftinin avukatı Joel Schwartz yaptığı açıklamada, "Mark McCloskey, aynı durumla karşı karşıya kalsaydı yine benzer tutuma sahip olacağını kesin bir şekilde belirtti." dedi.

Schwartz, müvekkilinin, affın bu tutumu akladığına inandığını aktardı.