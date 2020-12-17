Süper Lig’de yarın akşam Fatih Karagümrükle deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da koronavirüslü çıkan oyuncular planları bozdu. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; teknik direktör Fatih Terim’in kafasındaki ilk 11’de 1 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması, değişiklik mecburiyeti doğurdu. Kupa mesaisinde şans verdiği yedeklerinin genel performansından memnun olan deneyimli teknik adamın, bir başka oyuncusunda da koronavirüse rastlanmasından endişe ettiği öğrenildi. 3 gün önce 1 oyuncusunda görülen Kovid-19’un dün de 2 farklı oyuncusunda görülmesi, Florya’da panik havası yarattı. Bu durum karşısında her oyuncusunu tam olarak hazır hale getirmek isteyen İmparator’un futbolcularıyla sık sık bire bir görüşmeler yaptığı bildirildi.

TERİM OYUNDAN MEMNUN

Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaştıkları Darıca Gençlerbirliği maçında yedek oyuncularına şans veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kazanılmasına rağmen oynanan oyundan genel olarak memnun kaldı. Özellikle ilk yarıda takımının mücadelesini beğenen İmparator, az süre alan oyuncularını da gözlemlemiş oldu. Oyuncularının aralarında forma rekabetine girmelerinden memnun olan deneyimli teknik adamın, gelecek haftalarda daha iyi olacaklarına inandığı kaydedildi.

KALECİ OKAN’A İLK KEZ 32’DE TOP GELDİ

Darıca Gençlerbirliği maçının özellikle ilk yarısında bol bol pozisyona giren ancak alınan penaltı dışında değerlendiremeyen Sarı-Kırmızılı takım, rakibine adeta top yüzü göstermedi. Ankara temsilcisine geçit vermeyen Galatasaray savunması performansıyla göz doldururken, kaleci Okan Kocuk’a ilk top 32. dakikada Luyindama’nın geri pasında geldi.