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        Haberler Dünya Florida'daki köpekbalıkları denize atılan uyuşturuculardan 'halüsinasyon görüyor'

        Florida'daki köpekbalıkları denize atılan uyuşturuculardan 'halüsinasyon görüyor'

        ABD'nin Florida eyaleti açıklarında yapılan araştırmada, köpekbalıklarının denize bırakılan kokain balyalarından dolayı doğalarına aykırı ve 'halüsinasyon görüyormuş gibi' davranışlar sergilediklerinin gözlemlendiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 13:25
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        Denize atılan uyuşturuculardan 'halüsinasyon görüyorlar'
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        The Guardian'ın haberine göre, Florida'daki Mote Deniz Laboratuvarında araştırmacı olarak çalışan Dr. Tracy Fanara ve ekibi, Florida sularında faaliyet gösteren uyuşturucu kaçakçılarının okyanusa bıraktığı kokain balyalarının, deniz canlıları üzerindeki etkisini inceledi.

        Florida'nın güney ucundaki adalar çevresindeki köpekbalıklarını 6 gün gözlemleyen araştırmacılar, balıkların olağan dışı davranışlar sergilediklerini saptadı.

        Köpekbalıkları hayali bir avın etrafında daireler çizdi

        Araştırmacılar, normalde insanlardan kaçan, Çekiç Başlı Köpekbalığının, kokaini tükettikten sonra insanların üstüne doğru yüzdüğünü ve halüsinasyon gören bir kum köpekbalığının hayali bir avın etrafında daireler çizdiğini gözlemledi.

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        Suya deney amaçlı, içinde kokain yerine balık yemi olan balyalar atan araştırmacılar, köpekbalıklarının balyalara saldırdıklarını kaydetti.

        Fanara ve ekibi, araştırmalarını sürdürmek ve köpekbalıklarının tükettiği kokaini saptamak için balıklardan kan örneği almayı planlıyor.

        Okyanuslarda 500'den fazla köpekbalığı türü yaşıyor

        Öte yandan Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, 1970'ten 2018'e kadar tüm okyanuslardaki köpekbalığı popülasyonu yüzde 71,1 azaldı.

        Ortalama 272 yıl ömrü olan ancak 400 yıla kadar yaşayabilen Grönland köpekbalığı, Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, en uzun yaşayan omurgalı canlı.

        Köpekbalıkları, dinozorlardan 190 milyon yıl önce dünyadaydı

        Miami Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, köpekbalıkları ağaçlardan 90 milyon, dinozorlardan 190 milyon yıl önce dünyada bulunuyordu.

        Ses üretmek için herhangi bir organa sahip olmayan köpekbalıkları, okyanusta yollarını bulmak ve avlarını tespit etmek için elektromanyetik dalgaları algılayabiliyor.

        Ortalama 11 ila 12 ay hamile kalan köpekbalıklarının Fırfırlı köpekbalığı gibi bazı türleri, 3 yıla kadar hamilelik geçirebiliyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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