Florent Hadergjonaj, Kasımpaşa'da

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, geçtiğimiz sezonunda devre arasından kiralık olarak kadrosuna kattığı Florent Hadergjonaj'ın bonservisini aldı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şöyle:

"Florent Hadergjonaj, sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."