Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Floransa'da turistlere ev kiralamak yasaklanıyor

Floransa'da konutların kısa süreli kiralanması durduruluyor

İtalya'nın tarihi ve turistik kentlerinden Floransa'da şehir merkezindeki konutların genellikle turistlere yönelik olan kısa süreli konaklama için ev kiralama uygulaması çerçevesinde değerlendirilmesi, bundan sonrası için durduruluyor.

Giriş: 02.06.2023 - 10:16 | Güncelleme: ABONE OL
Floransa'da turistlere ev kiralamak yasaklanıyor
AA

İtalya’ya gelen milyonlarca turistin başlıca uğrak noktası olan, Rönesans'ın beşiği Floransa'da konutlara yönelik ilginç bir karar alındı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, yaptığı açıklamada, Floransa'nın, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından özel alan olarak belirlenen tarihi kent merkezindeki konutlarda bundan sonra kısa süreli kiralama yapılmasının durdurulacağını bildirdi.

Başkan Nardella, alınan tedbirin geriye dönük olmadığını ve 1 Haziran'dan itibaren geçerli olduğunu, bu karar doğrultusunda sadece bu tür yeni konaklama imkanı sunmak isteyenlere artık izin verilmeyeceğini ifade etti.

Nardella, bu tedbirle amaçlarının 'Airbnb' ve diğer kısa süreli konaklama ve tatil imkanı sunan sitelerin Floransa'nın tarihi kent merkezini bu şekilde boşaltmasını durdurmak ve yerel konutları korumak olduğunu söyledi.

Nardella, "Bunu durup böyle izleyemezdik" dedi.

Floransa tarihi kent merkezinde halihazırda 8 bin 500 kadar evin bu şekilde kullanıldığı ifade ediliyor.

Diğer yandan, sağ koalisyon hükümeti de İtalya'daki kısa süreli tatil kiralama piyasasına kısıtlamalar getirmeyi öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Tasarının amacının, kısa süreli kiralamaların turizmde yerel konaklama kapasitesi sunan otel gibi işletmelere göre orantısız olmasının önüne geçmek, kent merkezlerinin konut niteliğini korumak ve yerel halkın konut piyasasındaki fiyatlandırmalardan olumsuz etkilenmesini engellemek olduğu belirtiliyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi
Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi
İstilacı deniz kestanelerinin kitlesel ölümlerinde ürküten patojen!
İstilacı deniz kestanelerinin kitlesel ölümlerinde ürküten patojen!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim olacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim olacak?
Bakan Koca'dan 'evde sağlık' hizmeti açıklaması
Bakan Koca'dan 'evde sağlık' hizmeti açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.