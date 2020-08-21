Brezilya basını, Trabzonspor ile anlaşmaya varan Bahia'nın 24 yaşındaki ön liberosu Flavio'nun, Sao Paulo ile bugün deplasmanda oynanacak maç kadrosundan çıkartıldığını duyurdu. Oyuncunun Trabzonspor ile anlaşmaya vardığı ve yeni takımının isteği üzerine oynatılmadığı belirtildi. Brezilya ekibi Bahia ile 61 maça çıkan ve hiç gol atmayan Flavio, sadece 3 asist yaptı. 2022’de kulübüyle sözleşmesi bitecek olan genç oyuncunun piyasa değeri 900 bin Euro.

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